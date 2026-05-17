MLB》「法官」雙安3上壘沒用！洋基51億明星3.2局遭KO、防禦率破5

賈吉。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基作客大都會「地鐵大戰」第2戰，明星左投羅冬（Carlos Rodón）僅投3.2局就遭KO，儘管隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）單場雙安3度上壘，但最終洋基仍以3：6敗下陣，雙方系列賽戰成1：1平手。

賈吉今天3局上敲出強勁平飛安打，5局上選到保送，7局上率先敲出二壘安打，隨後跑回本壘得分。此役賈吉4打數2安打，選到1保送，單場3度上壘，賽後打擊率0.273、攻擊指數1.018。

請繼續往下閱讀...

2022年休季以6年1.62億美元（約51億新台幣）加盟洋基的羅冬，季前因進行手肘手術移除骨刺趕不上開季，本月11日本季初登板投4.1局失3分無關勝負。今天是他本季第2場先發，前2局只被敲1支一壘安打，送出3次三振。

3局下羅冬連飆2K，接著遭遇亂流，被敲二壘安打後連投2次保送形成滿壘，隨後更發生暴投，球打到本壘後方觀眾席護攔後彈回投手丘附近，羅冬在慌亂之中拿到球迅速回傳本壘，結果超級大暴傳，讓大都會一口氣跑回2分，以2：1超前。

4局下2出局一壘有人，羅冬再被敲出二壘安打丟分，也退場休息。5局下大都會持續痛擊洋基牛棚，單局進帳2分。7局下再多添1分保險分，最終洋基在客場不敵大都會，羅冬此役投3.2局被敲3安失3分（2責失），投出6次三振3次保送與1次暴投，自己發生1次守備失誤，吞下本季首敗，賽後防禦率5.63。

羅冬。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法