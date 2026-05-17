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MLB》鄧愷威優異表現完勝今井達也！隨隊記者：證明自己是最佳補強

2026/05/17 10:34

鄧愷威。（法新社）鄧愷威。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人台灣強投鄧愷威今天封鎖遊騎兵打線，繳出5局無失分7K好投，收下本季第2勝，防禦率下修至2.61，他的招牌橫掃球再度獲得美國媒體盛讚，太空人隨隊記者更稱他是球隊休季最佳補強。

鄧愷威此役投5局用76球有46顆好球，被敲出2支安打，飆出7次三振，另有4次保送1觸身1暴投，沒有失分，防禦率下修至2.61，今天局數、用球數與三振都創下本季單場新高，其中單場用球為生涯新高，而他的24顆橫掃球全場製造6次揮空，7次三振中有5K是用橫掃球拿下。

鄧愷威的橫掃球本季使用率達36.8%，為所有球中當中最高，被打擊率0.122、wOBA（被加權上壘率）0.190都是所有球種最出色，揮空率達26%。今天鄧愷威用橫掃球讓伯格（Jake Burger）、佛斯邱（Justin Foscue）忍不住出棒吞K，也讓美國網紅「棒球忍者」佛里德曼（Rob Friedman）直言邪惡（vicious）、噁心（nasty）。

此外，大聯盟官網隨隊記者麥克泰嘉特（Brian McTaggart）賽後也撰文盛讚鄧愷威：「持續證明自己可能是太空人今年休季最成功的補強之一。」更直言鄧愷威目前的表現能與蘭伯特（Peter Lambert）爭取最佳補強稱號，「尤其在今井達也投12.2局防禦率9.24、伯羅斯（Mike Burrows）投全隊最多50.1局、防禦率5.72的情況下，鄧愷威的表現顯得更加突出。」

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