自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》從後援完美轉先發！鄧愷威曝好投關鍵：在太空人投起來更自在

2026/05/17 10:55

鄧愷威。（法新社）鄧愷威。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人台灣強投鄧愷威今天對遊騎兵繳出本季代表作，先發5局無失分猛飆7K，收下本季第2勝，賽後鄧愷威也談到好投的箇中關鍵。

鄧愷威今天開賽就連續三振佩德森（Joc Pederson）、尼莫（Brandon Nimmo）上演3上3下，賽後他受訪表示，第一局盡可能讓自己不要處在球數落後的情況下，去攻擊打者的好球帶。

今天是鄧愷威本季第3場先發，目前他是太空人6人先發輪值中的一員，對於季初從牛棚角色出發，到現在調整為先發後越來越適應，表現更是漸入佳境，鄧愷威表示，自己在後援時盡可能會想要幫球隊多吃一點局數，牛棚戰力可以讓教練比較好調度，今天在丟的時候也是這個想法，多丟一點、多吃一點局數。

去年鄧愷威在巨人表現較不穩定，休季透過交易轉戰太空人後大蛻變，成為太空人最穩定且出色的投手之一。對此鄧愷威表示：「我覺得不管是投手教練，或是工作人員，都對我很熱情，我有需要什麼幫助都會百分之百幫我，在這邊丟起來也比較舒服、自在。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中