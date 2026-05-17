MLB》從後援完美轉先發！鄧愷威曝好投關鍵：在太空人投起來更自在

鄧愷威。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人台灣強投鄧愷威今天對遊騎兵繳出本季代表作，先發5局無失分猛飆7K，收下本季第2勝，賽後鄧愷威也談到好投的箇中關鍵。

鄧愷威今天開賽就連續三振佩德森（Joc Pederson）、尼莫（Brandon Nimmo）上演3上3下，賽後他受訪表示，第一局盡可能讓自己不要處在球數落後的情況下，去攻擊打者的好球帶。

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今天是鄧愷威本季第3場先發，目前他是太空人6人先發輪值中的一員，對於季初從牛棚角色出發，到現在調整為先發後越來越適應，表現更是漸入佳境，鄧愷威表示，自己在後援時盡可能會想要幫球隊多吃一點局數，牛棚戰力可以讓教練比較好調度，今天在丟的時候也是這個想法，多丟一點、多吃一點局數。

去年鄧愷威在巨人表現較不穩定，休季透過交易轉戰太空人後大蛻變，成為太空人最穩定且出色的投手之一。對此鄧愷威表示：「我覺得不管是投手教練，或是工作人員，都對我很熱情，我有需要什麼幫助都會百分之百幫我，在這邊丟起來也比較舒服、自在。」

Kai-Wei Teng luego de su brillante apertura hoy contra los Texas Rangers.

El taiwanés lanzó 5.0 innings en blanco, permitiendo apenas dos hits y propinando siete ponches. pic.twitter.com/qWVMdQlr39 — Javier Gonzalez （@Astros_Coverage） May 17, 2026

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