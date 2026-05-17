中職》史上最神「除獅」組合！兄弟這2投同場登板竟11戰全勝

德保拉、呂彥青。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕中信兄弟昨天對統一獅無情祭出最強「除獅組合」，先發投手德保拉6局無失分，呂彥青後援2局無失分，率隊以1：0擊敗獅隊。過去連同例行賽、台灣大賽，「呂保連線」生涯11場同場登板抗獅，11戰全勝，勝率100%，獅隊一勝難求。

「呂保連線」已成獅隊最不想遇到的組合，從2022年起連續5年都遇到2人同場登板的比賽，包含2024年台灣大賽G1，11場比賽全部輸球。其中，德保拉從中拿到8勝，呂彥青則抓下6救援1中繼。

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德保拉昨天勇奪生涯對戰獅隊25勝，超越兄弟象神獸陳義信、鄭凱文的24勝，成為史上對戰獅隊最多勝的兄弟投手。而歷史上對戰獅隊最多勝投手是羅力的43勝，其次是王溢正的26勝，德保拉下一場對獅隊有望挑戰左投史上對戰獅隊最多勝紀錄。

此外，呂彥青生涯對戰獅隊投79局、防禦率僅1.82，兩項數據都是生涯最佳，昨天從8局就上班，吃2局僅被敲1安。無失分，繼2022年8月3日對富邦以來，再度上演6個出局數的後援成功，成為中信球團史第一位有2次以上至少6出局救援成功的投手。

★「呂保組合」VS統一獅

2022/05/07 勝

2022/09/02 勝

2022/10/16 勝

2023/04/14 勝

2023/06/04 勝

2023/06/24 勝

2023/08/29 勝

2024/06/15 勝

2024/10/19（台灣大賽G1）勝

2025/04/04 勝

2026/05/16 勝

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