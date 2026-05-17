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MLB》185轟重砲直呼非常尊敬鄧愷威！太空人主帥盛讚危機處理能力

2026/05/17 11:46

鄧愷威觸殺跑者。（美聯社）鄧愷威觸殺跑者。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人台灣強投鄧愷威今天對遊騎兵先發5局無失分猛飆7K，收下本季第2勝，賽後太空人重砲沃克（Christian Walker）與總教練艾斯帕達（Joe Espada）也都不吝嗇給予讚賞。

鄧愷威今天5局猛飆7K無失分，優異表現技壓6局挨4發陽春砲的遊騎兵塞揚王牌德葛隆（Jacob deGrom）。今天幫忙「炸地瓜」敲出本季第11轟、生涯第185轟的沃克也盛讚鄧愷威：「我非常尊敬他，不管球隊在任何時候、需要扛下重責大任的時刻，他總是能夠完美勝任，今天面對如此強力的打線能夠5局無失分，令人印象深刻，他對我們幫助非常大。」

鄧愷威今天不是沒有遇到危機，其中2局上是此役最大亂流，2出局滿壘投出暴投，但鄧愷威迅速回本壘補位及時觸殺跑者；4局上同樣面臨1出局一二壘有人失分危機，但鄧愷威化身滾地球大師，再度解圍。最終上演生涯第3次5局無失分好表現，本季防禦率下修至2.61。

總教練艾斯帕達賽後也特別盛讚鄧愷威的危機處理能力，「第2局和第4局的失分危機，他都能保持穩定、一個一個出局數抓下來。我喜歡他的投球節奏，很簡潔有力，也許能再減少保送次數，讓我們讓他能在場上投更久。他的球威很棒、橫掃球非常犀利，幫助我們度過5局後交給牛棚，表現真的沒話說。」

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