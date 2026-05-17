MLB》台灣強投鄧愷威賞對手54年難堪紀錄！遊騎兵主帥賽後有話要說

鄧愷威觸殺跑者。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人台灣強投鄧愷威今天面對遊騎兵投5局狂飆7K，雖然出現4次保送與1次觸身球，卻總是屢屢化解危機，最終力保不失收下本季第2勝。賽後遊騎兵總教練舒馬克（Skip Schumaker）直言，球隊浪費太多能得分的機會。

昨天遊騎兵差點遭太空人阿里格蒂（Spencer Arrighetti）投出無安打比賽，今天又遭鄧愷威封鎖，直到7局下才攻下唯一1分、近18局只得1分。此外，遊騎兵今獲得8次四壞保送與1次觸身球，卻只拿到1分，根據《達拉斯晨報》指出，過去隊史54年來，只發生過2次單場獲得這麼多免費上壘機會、卻只有1分的情況。

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遊騎兵今天得點圈10打數僅1安打、總共留下多達13個殘壘，總教練舒馬克表示：「我們有13個人次在壘包上，但就是沒辦法送回來，只得1分當然不夠。整場比賽我們一直都有機會，但就是沒辦法把握住。」

被問及昨天差點被無安打，跟今天不斷上壘卻只得1分，哪個更令人沮喪？舒馬克起初不願選邊站，認為兩者各有不同挫折，但最終仍給出答案：「我說過我希望能不斷上壘，所以與其被無安打，我寧願像今天這樣有源源不絕的上壘，這就是我的答案了吧。」

遊騎兵塞揚王牌德葛隆（Jacob deGrom）今天要力拚生涯百勝里程碑，卻在6局之內狂挨追平生涯單場最多的4發全壘打，賽後他坦言，那幾顆挨轟的速球都是失投被掌握，「這絕對令人沮喪，我投得不好，我沒有讓我們處於一個能贏球的位置，這是我的責任。」

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