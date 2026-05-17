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MLB》大谷翔平「另類場內轟」雙安5打點！道奇轟15分打爆天使4連勝

2026/05/17 12:42

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇作客天使「高速公路大戰」第2戰，日本巨星大谷翔平敲出「另類場內轟」，單場雙安4度上壘，道奇最終15：2打爆天使，創下本季單場得分新高，也收下近期4連勝。

大谷翔平8局上敲出右外野深遠安打，球疑似彈到右外野邊線護網，天使在一陣兵荒馬亂之下回傳還發生失誤，讓大谷一溜煙回本壘得分，形成3分場內全壘打。天使當下提出挑戰，認為球已經先出界，應為場地二壘安打，但最終記錄組維持原判，不過隨後又改為三壘安打+1次失誤。

9局上大谷又在1出局滿壘時給予天使重傷害，敲出擊球初速111.7英哩的暴力二壘安打，再幫道奇多添3分。此役大谷翔平4打數2安打都是長打，選到2次保送，貢獻5分打點，賽後打擊率0.247、攻擊指數0.828。

道奇開賽靠著史密斯（Will Smith）高飛犧牲打先馳得點，前5局打完取得1：0領先，6局上天使王牌索里安諾（José Soriano）控球大暴走，換投後希爾賽（Chase Silseth）也投出觸身球，道奇單局獲得4次保送、2次觸身球，加上1支一壘安打狂灌6分。8、9兩局又合計灌進9分，全場敲10安狂轟15分，徹底開天使「魯閣」。

道奇MV強打貝茲（Mookie Betts）今天敲出傷癒歸隊後首轟，也是本季第4轟；新星左投羅布列斯基（Justin Wrobleski）主投6局被敲7安失2分，投出5次三振、1次保送，收下本季第6勝，賽後防禦率2.49。

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