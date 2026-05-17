MLB》大谷對老東家敲另類場內轟！賽後驚：以前我在這裡沒這東西...

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天15：2打爆天使收下4連勝，日本巨星大谷翔平敲出「另類場內轟」，賽後他表示，能在老東家球迷面前打球，是件非常特別的事。

大谷翔平8局上敲出右外野深遠安打，球落地後疑似彈到右外野邊線護網，天使在一陣兵荒馬亂之下回傳還發生失誤，讓大谷一溜煙回本壘得分，形成3分場內全壘打。天使當下提出挑戰，認為球已經先出界，應為場地二壘安打，但最終記錄組維持原判，不過隨後又改為三壘安打+1次失誤，大谷則進帳2分打點。

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Shohei Ohtani was gifted a little-league-home run after review determined this was not a ground rule double pic.twitter.com/SdayxENAJ0 — Jomboy Media （@JomboyMedia） May 17, 2026

今天大谷4打數敲出2安打，包含三壘安打與二壘安打，另有2次保送，單場貢獻5分打點。賽後大谷在場邊受訪表示：「球隊現在氣勢很好，明天又是午場的比賽，我會好好調整，目標是繼續拿下5連勝。

對於在老東家天使球場打球，大谷也別有感觸：「能在天使隊球迷，以及曾經效力過的兩支球隊球迷面前比賽，對我來說是很特別的事，也很高興能有好的表現。」

此外，談到自己今天敲出的「另類場內全壘打」，該球原本落地後彈到場邊新增的防護網，再彈回場內。大谷也表示，自己不知道那裡有設置新的網子，「以前我在這裡的時候沒有那個東西，我也不確定有沒有打到，所以就全力跑了，結果是好的。」

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