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MLB》「不知道天使在挑戰啥...」 道奇主帥讚大谷「幻之場內轟」拚勁

2026/05/17 13:37

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天面對老東家天使敲出「另類場內轟」，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）也盛讚他的拚勁。

大谷翔平8局上敲出右外野深遠安打，球落地後疑似彈到右外野邊線護網，天使在一陣兵荒馬亂之下回傳還發生失誤，讓大谷一溜煙回本壘得分，形成3分場內全壘打。天使當下提出挑戰，認為球已經先出界，應為場地二壘安打，最終記錄上為三壘安打+1次失誤，大谷則進帳2分打點。

在大谷跑回本壘後，天使總教練鈴木清（Kurt Suzuki）當下立刻向裁判提出抗議，並立刻申請挑戰。轉播單位當下指出，根據大聯盟規則，若活球擊中設置於面向球場的圍牆上方之螢幕或防護網，之後反彈回場內，則該球仍屬比賽進行中（in play）。

談到大谷的「幻之場內全壘打」，道奇總教練羅伯斯賽後表示：「我當時的位置看不太清楚，不確定是不是球迷干擾，還是球一路滾到線後面去了。所以我會說，那就是一支場內全壘打。」至於天使總教練鈴木清馬上提出抗議並挑戰，羅伯斯笑說：「沒什麼問題吧，我其實也不知道他們到底在挑戰什麼，但我們完全不擔心。」

羅伯斯也稱讚大谷的拚勁：「他從一開始就全力衝刺，甚至試圖繼續往前推進，這種積極態度正顯示出他現在狀態有多好，那是整場最令人印象深刻的地方。」羅伯斯表示，大谷現在的揮棒速度與擊球狀態很棒，但最重要的是，光是看見那個拼勁十足的Play，就知道他的體力沒有問題，「我們本來就期待他休息幾天後會調整好狀態，現在他的動作確實也更加敏捷。」

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