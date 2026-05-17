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「中信60甲子緣」棒球特展 蔣萬安：濃縮台灣百年棒球歷史

2026/05/17 14:10

蔣萬安出席「中信60甲子緣」棒球特展揭幕記者會。（記者方賓照攝）蔣萬安出席「中信60甲子緣」棒球特展揭幕記者會。（記者方賓照攝）

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市長蔣萬安今赴中國信託多功能會場，出席「中信60甲子緣」棒球特展揭幕記者會並致詞表示，感謝中國信託與台灣棒球前輩們為台灣這片土地，以及台灣棒球運動所做出的貢獻與付出，今天舉辦的棒球特展，濃縮了台灣百年棒球歷史，許多傳奇球星、教練及優秀年輕選手的故事，均完整呈現。

蔣萬安指出，台北市青年公園少棒場地全面翻新改善，而且為了紀念有「台灣少棒之父」之稱的謝國城先生，冠名謝國城紀念棒球場，也讓小選手在台北市能有更完善的訓練與比賽場地，這座球場是全台首座採用人工草皮的少棒場地，長期在此訓練的東園國小少棒隊，去年一路過關斬將，並於美國威廉波特少棒賽，勇奪台灣睽違29年的世界冠軍。

他提到，恭喜優秀小將在賽場上的拚戰精神，也不能忘記前輩對台灣少棒的投入與奉獻，謝國城先生當年為了支持金龍少棒隊赴美參賽，抵押房子、四處奔波籌措經費，讓球隊能夠站上威廉波特少棒賽舞台，這些點點滴滴，都紀錄在特展中。

他也致謝中國信託長期投入職棒賽事，同步持續深耕基層棒球，提供高中職學生優質競賽舞台，讓孩子們能在球場上盡情發揮實力。

蔣萬安有感而發地說，上任時便宣示，要在1年內讓大巨蛋完工啟用，儘管一開始外界並不看好，但在市府團隊及工程團隊努力下，從工程安全到法規程序逐步克服各項挑戰，大巨蛋在2023年底完工，啟用後舉辦亞錦賽時，日本名將王貞治實地參觀直呼「すばらしい（非常棒）」。大巨蛋不僅讓國內選手有機會熟悉室內球場與人工草皮環境，也讓台灣球員站上國際舞台時更具信心，持續為台爭光。

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