國中姊妹檔苦練摘全中運拳擊銅、銀牌寫下感人奮戰故事 姊抱病、妹扶持

桃園市中壢國中黃珮慈與黃珮蓉姊妹分別奪下拳擊57KG級銀牌與54KG級銅牌。（中壢國中提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕115年全國中等學校運動會月前於嘉義縣圓滿落幕，桃園市就讀中壢國中的黃珮慈、與黃珮蓉姊妹檔分別奪下拳擊57KG級銀牌與54KG級銅牌。這兩面獎牌背後，並非坦途，而是由無數個清晨5點的寒風與汗水澆灌而成。

中壢國中校長羅麗萍表示，黃珮慈、黃珮蓉兩姊妹來自桃園市新屋區的原住民族家庭，在父母一路支持與陪伴下，勇敢追逐熱愛的跆拳道與拳擊夢想。為了兼顧訓練與學業，每天清晨5點便從新屋總站搭乘首班公車跨區通學，即使課業與訓練繁重，返家後仍主動分擔家務、自行準備晚餐；假日時，也會前往母親工作的育苗場協助農務。超越同齡的成熟與堅毅，讓黃珮慈獲頒善水基金會「發光發熱獎」，並通過114年總統教育獎桃園市複選，成為逆境中持續奮發向上的典範。

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姊妹倆在備戰全中運過程更是一場與極限的賽跑，同時兼顧跆拳道、拳擊與武術多項賽事，高強度的訓練讓傷痛如影隨形。然而，真正考驗是在抵達嘉義賽場的第2天降臨，姊姊黃珮蓉突發高燒，就診時醫生因藥檢限制謹慎用藥，身體虛弱加上控制體重，8強戰當日，黃珮蓉甚至無力久站，需由妹妹黃珮慈一路扶持。

賽前，黃珮慈細心地為姊姊紮起馬尾、纏上頭巾與手帶，用無聲的陪伴支撐姐姐破碎的體力。站上擂台，教練下達唯一的戰術「一回合決勝負」；黃珮蓉燃燒僅存的氣力，化身為頑強的鬥士，以強悍的後手拳3次擊倒對手，奇蹟般地在第1回合以裁判判定獲勝。

進入4強賽，教練為了保護選手，在第1回合結束時果斷丟出毛巾棄權，看著淚流滿面、氣憤自己身體不爭氣的黃珮蓉，教練心疼鼓勵，在此同時，妹妹黃珮慈憑藉著充沛體能與高昂鬥志連過3關，最終雖因拳齡尚淺、技術略遜於對手而屈居銀牌，但其表現已足以令人驚嘆。

羅麗萍提到，非體育班項目的跆拳道隊兼練拳擊，有限的課後時間，中壢國中選手與教練需要更多的付出，115全中運跆拳道與拳擊共獲得1金1銀2銅，黃家姊妹身先表率，在生活上堅強進取，在賽場上勇猛頑強。她們面對逆境時「永不言敗」的精神，是校園內生命教育最寫實、最動人的教材，更是所有學子學習的楷模。

裁判判定中壢國中黃珮慈獲勝。（中壢國中提供）

桃園市中壢國中校長 羅麗萍（左）勉勵黃珮慈、黃珮蓉姊妹。（中壢國中提供）

桃園市中壢國中拳擊隊。（中壢國中提供）

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