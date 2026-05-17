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中職》葉總「不小心」看到好表現 拿莫伊漾久違回一軍感動

2026/05/17 15:28

拿莫·伊漾。（記者林正堃攝）拿莫·伊漾。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕味全龍隊今天系列戰和樂天桃猿最後一場，賽前球員異動，昨天先發好投的曾仁和下二軍調整、拿莫．伊漾本季首度上一軍，隨即擔任先發第2棒、一壘手。

被問及選手調度，龍隊總教練葉君璋先帶點玩笑說：「不小心看到他（拿莫）有一場打不錯，就拉上來了。」玩笑開完，葉總解釋：「他狀況看起來不錯，春訓的時候也很努力，但可能成績沒出來，當時沒太多信心，現在狀況有比較好。」

自評自己在二軍狀況，拿莫坦言普普通通，他說：「主要是做好選球，沒有想要打多遠或打多好，就都拉到最基本。」拿莫說，在二軍比賽，教練說打席數要分給年輕隊友，「代打或關鍵的時候讓我們上去，調整起來會有更把握打席的感覺。」

拿莫也提到，在二軍重量訓練跟著年輕隊友做，明顯覺得量增強很多，他笑說：「一開始大家緊繃的緊繃，防護員都很忙。習慣了之後身體狀況也更好，現在身體狀況是好的，打擊初速提升，之前打擊自己也嚇到，擊球初速最快有171公里。」

今天初次重返一軍回到天母主場，拿莫說：「很久沒來這，很感動，也覺得自己還有機會，努力爬上來了，目標希望待越久越好。」後天起回家鄉花蓮比賽，拿莫透露，前幾天花蓮又有災情，令他心中有點忐忑，聽說路況現仍舊不好，有機會的話他想回家看看。

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