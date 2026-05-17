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拳擊》低調學習 越南拳壇重量級人物來台觀摩OPBF裁判講習

2026/05/17 15:42

Jenny Do在越南被視為職業拳擊發展的重要推手。（中華拳擊總會）Jenny Do在越南被視為職業拳擊發展的重要推手。（中華拳擊總會）

〔記者粘藐云／綜合報導〕由中華拳擊總會舉辦的OPBF（The Oriental and Pacific Boxing Federation，東洋太平洋拳擊聯盟）職業拳擊裁判講習，聽課成員中出現一個嬌小的女性身影，其實她身份是越南VBF（Vietnam Boxing Commission，越南拳擊委員會）主席Jenny Do，此次是前來視察觀摩。

VBF是越南職業拳擊最高管轄機構，中華拳擊總會與VBF交流密切，總會表示，先前越南幾個掌管拳擊運動的機構有過人事調整，VBF表示想前來台灣觀摩此次裁判講習，但沒想到是主席親自前來。

Jenny Do留學過英國、美國，因喜愛拳擊運動而投身推廣事業，她在越南被視為職業拳擊發展的重要推手，也是把越南拳擊選手推向世界舞台的重要人物之一。

Jenny Do表示，VBF與中華拳擊總會有密切往來，得知要舉辦OPBF裁判講習，前來觀摩學習，「OPBF在日本是龐大的組織，可以有很多學習的地方，越南未來也計畫舉辦自己的職業裁判講習，這次來台灣看看如何授課與訓練裁判。」

作為VBF首任女性主席，Jenny Do說：「我很慶幸身為越南女性，現在越南崇尚女性獨立自主，支持獨立女性，我運氣好遇到肯讓我跟在身邊學習的人。」

越南已經誕生WBO（World Boxing Organization，世界拳擊組織）冠軍，Jenny Do說希望在她的任內，四大職業拳擊聯賽（WBC、WBO、WBA、IBF ）的冠軍都有越南選手的存在。「要達到這個目標，我們必須要從頭從最基層開始培養，才會有擁有更多的人才。」

OPBF職業拳擊裁判講習，由OPBF會員協會中華拳擊總會承辦，16日至17日一連兩天在台灣體育大學舉行，16日進行理論課程，17日則是實戰演練課程，由資深裁判中村勝彥和池原信遂擔任講師。

越南職業拳擊委員會（VBF）主席Jenny Do。（中華拳擊總會）越南職業拳擊委員會（VBF）主席Jenny Do。（中華拳擊總會）

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