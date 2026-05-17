中職》「小葉再生工廠」良率有保證？ 葉總透露選材養成依據

味全龍總教練葉君璋。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕味全龍隊今年投手群成績優異，細看龍隊陣中主力，不少投手是選秀曾經落選或他隊戰力外選手，來到龍隊投出成績。

昨好投的曾仁和開季2戰全勝、防禦率0.77，呂偉晟曾一度引退，去年復出至今表現不差，陳暐皓曾遭台鋼雄鷹釋出，今年轉戰龍隊。而林鋅杰、李超和王伯洋，則是曾在選秀落選，龍隊以自培合約延攬，成為可用之兵。

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葉總說：「戰力外選手通常年紀不小，比如土虱（曾仁和），我們大概了解他好的時候大概是什麼樣子，看能否恢復到8、9成，如果能恢復到8、9成也已經不錯，我們就選他。」

葉總舉例，遭台鋼釋出的陳暐皓，其實前兩年在二軍投得不錯，龍隊也評估他的骨刺傷勢，影響是相對小的，「有辦法跟前年一樣很不錯，能夠更好一點那就對球隊更好，有很大的機會可以成為戰力。像林鋅杰，以前可以投到150幾，費城人也不是笨蛋才簽他，我們評估可以試試看。能否維持很難說，但至少折衷起來應該夠用，大概是這樣的想法。」

葉總認為，球隊調整方法簡單，且也有失敗案例。葉總說：「技術上不難，但性格上或身體上，有些時候選手做不到。」葉總解釋，性格並非負面，而是對於自己的耐心，並非選手不認真，而是遇到狀況可能會放棄，也有時選手太過認真，想做的事身體無法負荷，反而有反效果。

葉總說：「身心跟技術都到位，也還需要時間，我們這邊良率會好，也幸虧我們對身體狀況的評估會琢磨，可能是因為這樣。」

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