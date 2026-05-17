桌球》台灣「海外兵團」傳捷報 曾忻代表烏茲別克奪下U11女單冠軍

10歲小將曾忻（左）在教練張雁書指導下，奪下U11女單冠軍。（張雁書提供）

〔記者許明禮／綜合報導〕2026年WTT塔什干（烏茲別克）青少年挑戰賽昨天落幕，代表烏茲別克參賽的10歲台灣小將曾忻，在U11歲組女單賽事連闖4關，最終以直落三擊退哈薩克小將波拉特貝克，奪下生涯首座國際賽冠軍。

和蔣澎龍兩度攜手奪下世錦賽男雙銅牌的張雁書，今年初接任烏茲別克國家隊總教練，並帶著4名未滿12歲的嘉北國小小將，包括張宸桸、周靖宸、姜苡晴和曾忻一起到異鄉追逐桌球夢，期盼有一天能站上國際賽舞台，沒想到，這一天這麼快就到來。

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年紀最小的曾忻日前越級挑戰U13歲組賽事，在8強止步，昨在U11女單決賽面對11歲的波拉特貝克，首局過於緊張失誤連連，開局就連丟4分，但在教練張雁書的鼓勵下，逐漸找回手感和信心，在7:10絕境下連拿5分，12:10後來居上；次局，曾忻在10:7聽牌下被對手連續化解2個局點，但關鍵時刻她頂住壓力，並造成對手正手搶攻出界，11:9再下一城。第3局，曾忻又是在9:6領先下被對手幸運擦邊球追到1分差，她依舊沉著應戰，最終11:8奏捷。

11歲的張宸桸在U13歲男單獲得銅牌，昨天越級挑戰U15男單也一路挺進8強；11歲的削球女將姜苡晴則摘下U13歲組女單銅牌。

張雁書表示，這批小朋友跟著他到烏茲別克打球已經3個月，在這裡的日子對孩子們來說真的滿難熬、枯燥無味的，訓練上1週就是3天兩餐、3天三餐，還要利用空檔時間上線上家教，只剩週日可以休息，而且手機也只有2、3天才開放1次，打電話跟台灣家人報平安。不過，孩子們現在已逐漸適應了這裡的一切，也敢開口說英文，所有事情都慢慢地往好的方向前進。

張雁書透露，小朋友知道可以打WTT的賽事之後，心中都充滿期待，這幾天的比賽也讓人看出他們想要的態度，在場上也都激發出腎上腺素，發揮超水準，不管未來還能代表烏茲別克打多久，這段旅程對他們來說都是一生中最難忘的回憶。

台灣海外兵團在這次塔什干青少年挑戰賽收穫1金、3牌。（張雁書提供）

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