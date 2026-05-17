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中職》獅20歲新星飆聯盟左投最速火球 前兄弟球星嚇一跳

2026/05/17 16:42

統一獅李軍投球。（資料照，記者陳志曲攝）統一獅李軍投球。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕季前最快球速停在149公里許久，統一獅20歲左投李軍本季首度突破150公里，15日更猛飆153公里，一舉成為本季最速左投，連在家看電視的父親、前兄弟象球星李志傑都嚇一跳，彼此在家族群組熱議：「這是測錯了吧？」

李軍進職棒前因為腰傷評價下滑，當時雖然有其他隊伍希望到球隊測試，他也因為養傷而錯過，最終在2024年選秀獲得獅第7指名入隊，只是他的天賦沒有藏太久，隔年二軍初登板就以19歲之齡猛飆149公里，重訓狂的性格成為球速突飛猛進的關鍵。

李軍表示，「剛進職棒時80公斤，看身邊學長都很粗，目標放在增重和重訓，到球季發現變成92公斤，後來希望身體輕鬆點，減到82、83公斤，今年繼續維持。」去年林岳平找來「台南怪博士」曾浩哲加入球隊，讓原本就是重訓狂的李軍在相關知識大幅增長，加上已適應現有身形，球速終於破150公里。

有趣的是，曾浩哲在李軍飆到153公里的賽後，在社群媒體貼文：「太扯，李軍老大逼我信仰『拉丁美學』⋯」李軍笑說，那是休季訓練時的突發奇想，「我很喜歡拉丁選手將球甩出去的感覺，加上練球感覺很開心，喜歡那種氛圍，就自創這個詞。」

「馬丁李軍」還有另外一個刺激，就是同為火球男的22歲菜鳥終結者鍾允華，兩人都是2024年進職棒，李軍說：「看到他第2年就可以關門，我也想趕快做些什麼，趕上他的腳步。我也會問他，『阿華，為什麼你可以變那麼強？』」

鍾允華猛飆的155公里火球，正是李軍想要追求的目標之一，另外鍾允華的變化球也比他更有優勢，李軍表示，希望這個賽季可以多練一點變化球。

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