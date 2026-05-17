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泰國賽》次局大逆轉！山口茜直落二解決陳雨菲本季首冠開張

2026/05/17 16:43

山口茜。（資料照，法新社）山口茜。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕日本名將山口茜今在超級500系列泰國羽球公開賽女單決賽，以21：14、21：18擊敗陳雨菲，本季首冠開張，也是她賽史首冠。

世界排名第3的山口茜這次在泰國賽一路過關斬將闖進4強，昨天拍下泰國美少女歐帕妮普（Pitchamon Opatniputh），本季首度闖進決賽，這季她最佳成績為全英公開賽4強、亞錦賽銅牌。

世界排名第4的陳雨菲這季曾於印尼大師賽封后，另外也曾於馬來西亞公開賽、印度公開賽和全英公開賽闖進4強，這週在泰國賽，她穩穩挺進4強，前役拍下日本女將明地陽菜，也收下冠軍賽門票，她生涯曾於2019、2025年在泰國賽封后，今天要尋求衛冕。

今天是山口茜和陳雨菲生涯第37度交手，超越戴資穎和依瑟儂的36次，成為羽球女單史上交手頻率最高的對手，小茜也以22勝14負的對戰紀錄居上風。

山口茜今天在開局取得4：1領先，且率先拿下第11分，同時成功掌握節奏，攻守表現都優於陳雨菲，最後關頭還上演精湛的防守實力，以21：14先馳得點。

陳雨菲在第2局找回狀態，取得11：7領先，技術暫停後，小茜迎頭趕上很快追成14：14平手，只是小茜這時主動失誤增加，讓陳雨菲取得2分領先，但她也沒能把握，連續失誤雙方又戰成平手。18：18之後，山口茜逮到機會兩度犀利扣殺，率先逼出冠軍點，隨後陳雨菲回擊出界，小茜以21：18收下勝利。

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