中職》餅總超神！賽前預告的調度變「神代打」 兄弟神話破功

朱迦恩。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅林子豪今在6局下擊出對戰兄弟3連戰的第1支得點圈安打，中斷連18打數得點圈無安打紀錄，朱迦恩更是神代打擊出追平分長打，率隊猛攻4分大局，以4：3領先，得點圈一開張就逆轉中信。

中信先發投手伍立辰投4局僅被敲2支安打，無失分，可惜4局投完就退場，中信由盧孟揚在5局下3：0領先接替，雖然無失分，但續投6局下四壞陳傑憲，又被林佳緯敲安，林子豪擊出適時安打，送回第1分打退盧孟揚，且獅隊攻勢未停，朱迦恩代打陳鏞基，對錢可倫敲2分打點的三壘安打，一棒追平。

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即便兄弟趨前守備，岳東華接住蘇智傑的二壘滾地球快傳本壘，朱迦恩靠高技巧滑壘躲過捕手高宇杰的觸殺，跑回超前分，扮演逆轉戰局的關鍵。

事實上，獅隊總教練林岳平賽前就透露，原本要讓陳鏞基19日打二軍再評估狀況，決定直接拉上一軍用比賽調整，不過會給他先打2打席，之後就換上朱迦恩，想不到這個賽前預言的調度變成「神代打」

統一前2戰得點圈打擊完全熄火，合計15打數0安打，今在3局下又是得點圈3打數無安打，但在6局下打線大爆發就逆轉，突破打線低潮。中信在系列賽「得點圈沒被敲安打」的神話也破功，一出現破綻就遭逆轉。

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