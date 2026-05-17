田徑》帶傷上陣勇奪東京大獎賽跳高銀牌 傅兆玄歸功「頓悟」直呼幸運

傅兆玄勇奪東京大獎賽跳高銀牌。（傅兆玄提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣跳高好手傅兆玄今在世界田徑總會日本東京黃金大獎賽以2公尺24勇奪銀牌，他表示，受到傷勢影響，賽前狀態其實並不佳，直呼能奪牌很幸運。

傅兆玄去年在萊茵魯爾世大運男子跳高決賽以2公尺25奪下銀牌，成為台灣史上首位連兩屆世大運都奪銀的選手，同時達到名古屋亞運2公尺25的參賽標準。

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傅兆玄在本月的全大運以2公尺19摘下銀牌，今在東京黃金大獎賽2公尺15第3次才成功，不過接下來2公尺20一跳就順利過關，2公尺24在第二次嘗試時順利過關，3度挑戰2公尺27都失敗，最後有3名選手都是2公尺24，日本選手澁谷蒼2公尺24第一跳就成功，順利奪金，傅兆玄拿下銀牌，第3次才成功的另一地主選手坂井宏和收下銅牌。

傅兆玄指出，目前起跳腳左腳的膝蓋與腳踝都仍有傷勢，因此直到賽前一個禮拜才拉高訓練強度，「練習的時候幾乎沒有練全程的7步起跳，都是以低強度為主。」

傅兆玄透露，賽前熱身狀態並不理想，一度以為會在2公尺15以3次失敗作收，但在第3次試跳時突然抓到後3步的節奏，「就是突然『悟了』的感覺，後面就是照著這個節奏跳，但2公尺27的時候可能太急躁。」

傅兆玄表示，由於狀態還沒調整至最佳，賽前預期成績是2公尺20，這次的表現算是超出預期，最終幸運奪牌，接下來他將參加新北國際田徑公開賽，希望在名古屋亞運前持續保持狀態。

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