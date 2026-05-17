中職》兄弟新星魔咒纏身大翻船 不敵獅隊亞太神話破功

盧孟揚。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅總教練林岳平今晚賽前預告陳鏞基結束2打席就換朱迦恩登場，意外在6局下變成「神調度」，他擊出代打三壘安打扳平比分，加上「神撲壘」躲過觸殺摸到超前分，率隊以4：3避免遭橫掃，中信兄弟在亞太主球場4戰全勝神話破功，苦吞隊史亞太首敗。

統一前2戰對中信得點圈打擊完全熄火，合計15打數0安打，今天打線小幅變陣，提前拉上隊史全壘打王陳鏞基扛四番，不過餅總也預告，原本陳鏞基在19日於二軍再打一場復健賽，決定直接拉上一軍先發，用比賽調整，不過也預告2打席後換上朱迦恩，想不到變成此役最關鍵調度。

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獅隊在3局下又是得點圈3打數無建樹，籠罩在18支0的陰影，6局下林子豪擊出3連戰系列賽第1支得點圈安打，朱迦恩代打陳鏞基擊出三壘安打，送回2分扳平戰局，更在兄弟縮小內野守備圈之際，靠蘇智傑的滾地球拚本壘，靠高技巧滑壘躲過捕手高宇杰的觸殺，攻進超前分。

統一潛力股林詔恩今先發4.2局失3分，打線援護助他逃敗，而獅隊的牛棚表現精彩，高偉強、李其峰、吳承諭、髙塩將樹、鍾允華聯手守成，避免3連戰遭中信兄弟橫掃，本週以3勝2敗收尾。

中信投手伍立辰初先發4局無失分退場，另一位潛力股盧孟揚在3：0領先接替，原本有機會在第21場出賽拿到渴望已久的生涯首勝，未料1.1局狂失3分大翻船。今年季前，盧孟揚曾請教日本名將工藤公康「如何成為能贏球的投手」，顯見渴求首勝已久，未料今晚仍跟勝投擦肩而過。

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