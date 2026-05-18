自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

最後一舞奪下總冠軍！日本男排傳奇「清水邦廣」光榮引退

2026/05/18 00:13

清水邦廣今年4月宣布，本賽季結束後正式引退，為長達30年的球員生涯畫下句點。（圖擷取自panasonic_panthers IG，本報合成）清水邦廣今年4月宣布，本賽季結束後正式引退，為長達30年的球員生涯畫下句點。（圖擷取自panasonic_panthers IG，本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕在今（17）日舉行的日本SV聯賽總冠軍戰，由西田有志率領的大阪BLUTEON，擊退高橋藍領軍的三得利太陽鳥大阪，奪下隊伍史上首座SV聯賽總冠軍。在大阪BLUTEON效力長達18個賽季、已宣佈在本季結束後現役引退的日本男排傳奇球星清水邦廣，賽後被所有隊友高舉歡慶，祝賀他最後一戰達成「有終之美」。

日本男排著名的「左手重砲」清水邦廣，擁有受到各界矚目的驚人怪力與強攻。（路透資料照）日本男排著名的「左手重砲」清水邦廣，擁有受到各界矚目的驚人怪力與強攻。（路透資料照）

綜合日媒報導，身高193公分、擁有驚人力量的清水邦廣，被讚譽日本男排「左撇子王牌」，2008年與同齡選手福澤達哉，一起成為北京奧運最年輕的日本男排成員與上場比賽；2015至2016年曾擔任日本男排隊長；2021年以最年長選手身分出戰東京奧運，為新生代「左撇子王牌」西田有志的替補副攻，並在賽後正式從國家隊退役。

2021東京奧運，清水邦廣為日本男排隊伍中最年長的選手，賽後他正式從國家隊退役。（圖擷取自社群平台「X」）2021東京奧運，清水邦廣為日本男排隊伍中最年長的選手，賽後他正式從國家隊退役。（圖擷取自社群平台「X」）

報導指出，清水邦廣球員生涯歷經多次受傷，最嚴重的一次是在2018年，扣球後落地不慎扭傷右膝，導致前十字韌帶、內側側韌帶斷裂，不過他挺過長達1年的艱辛復健，後來奇蹟般重返球場。將在今年8月迎接40歲的清水邦廣，今年4月宣布將於本賽季結束後正式引退，結束長達30年的球員生涯，消息震撼全球排壇。

清水邦廣效力的大阪BLUTEON，在今（17）日奪下日本SV聯賽總冠軍。（圖擷取自@OSAKA__BLUTEON 社群平台「X」）清水邦廣效力的大阪BLUTEON，在今（17）日奪下日本SV聯賽總冠軍。（圖擷取自@OSAKA__BLUTEON 社群平台「X」）

據悉，清水邦廣於2008-09賽季加入日本排球聯賽V1隊伍松下黑豹（現大阪BLUTEON），球團得知他的決定後，也全力支持他展開全新人生規劃，並由衷感謝他這些年為隊伍、球迷帶來無數感動與勝利。今日SV聯賽總冠軍戰，是清水邦廣最後一次以現役球員身分參加正式比賽，即便沒有上場，仍獲得大批球迷關注。

賽後獲選MVP的大阪BLUTEON隊長西田有志，受訪時提到自己最憧憬的大前輩清水邦廣，忍不住感傷落淚，「能和我的偶像在同一個隊伍奪冠，真的非常開心」，他還號召隊友們一起將清水邦廣「拋起來」慶祝，因為清水邦廣過去從未在賽後進行這類慶祝方式，清水邦廣也以最完美的方式，為自己的球員生涯畫下圓滿句點。

清水邦廣坦言，想到自己的球員生涯就此結束，在某些瞬間還是會感到寂寞，不過他相信可靠的後輩們能帶領隊伍持續進步，也再次感謝一路以來支持自己的大家，並透露他之後會繼續從其他方面，推廣排球運動的魅力，「真的非常感謝大家！大阪BLUTEON是最強、最棒的球隊！這是最美好的排球人生！」

相關新聞請見：

遞紙條留電話 中島美嘉羞認倒追

亞俱盃男排賽》「黑狗」陳建禎手指受傷 亞俱盃恐無法再上

「美女與野獸」夫妻不如童話！中島美嘉和丈夫不敵遠距離離婚

奧運排球》遺憾止步8強 日本男排含淚攜「病逝隊友遺照」合影留念

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中