最後一舞奪下總冠軍！日本男排傳奇「清水邦廣」光榮引退

清水邦廣今年4月宣布，本賽季結束後正式引退，為長達30年的球員生涯畫下句點。（圖擷取自panasonic_panthers IG，本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕在今（17）日舉行的日本SV聯賽總冠軍戰，由西田有志率領的大阪BLUTEON，擊退高橋藍領軍的三得利太陽鳥大阪，奪下隊伍史上首座SV聯賽總冠軍。在大阪BLUTEON效力長達18個賽季、已宣佈在本季結束後現役引退的日本男排傳奇球星清水邦廣，賽後被所有隊友高舉歡慶，祝賀他最後一戰達成「有終之美」。

日本男排著名的「左手重砲」清水邦廣，擁有受到各界矚目的驚人怪力與強攻。（路透資料照）

綜合日媒報導，身高193公分、擁有驚人力量的清水邦廣，被讚譽日本男排「左撇子王牌」，2008年與同齡選手福澤達哉，一起成為北京奧運最年輕的日本男排成員與上場比賽；2015至2016年曾擔任日本男排隊長；2021年以最年長選手身分出戰東京奧運，為新生代「左撇子王牌」西田有志的替補副攻，並在賽後正式從國家隊退役。

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2021東京奧運，清水邦廣為日本男排隊伍中最年長的選手，賽後他正式從國家隊退役。（圖擷取自社群平台「X」）

報導指出，清水邦廣球員生涯歷經多次受傷，最嚴重的一次是在2018年，扣球後落地不慎扭傷右膝，導致前十字韌帶、內側側韌帶斷裂，不過他挺過長達1年的艱辛復健，後來奇蹟般重返球場。將在今年8月迎接40歲的清水邦廣，今年4月宣布將於本賽季結束後正式引退，結束長達30年的球員生涯，消息震撼全球排壇。

清水邦廣效力的大阪BLUTEON，在今（17）日奪下日本SV聯賽總冠軍。（圖擷取自@OSAKA__BLUTEON 社群平台「X」）

據悉，清水邦廣於2008-09賽季加入日本排球聯賽V1隊伍松下黑豹（現大阪BLUTEON），球團得知他的決定後，也全力支持他展開全新人生規劃，並由衷感謝他這些年為隊伍、球迷帶來無數感動與勝利。今日SV聯賽總冠軍戰，是清水邦廣最後一次以現役球員身分參加正式比賽，即便沒有上場，仍獲得大批球迷關注。

賽後獲選MVP的大阪BLUTEON隊長西田有志，受訪時提到自己最憧憬的大前輩清水邦廣，忍不住感傷落淚，「能和我的偶像在同一個隊伍奪冠，真的非常開心」，他還號召隊友們一起將清水邦廣「拋起來」慶祝，因為清水邦廣過去從未在賽後進行這類慶祝方式，清水邦廣也以最完美的方式，為自己的球員生涯畫下圓滿句點。

清水邦廣坦言，想到自己的球員生涯就此結束，在某些瞬間還是會感到寂寞，不過他相信可靠的後輩們能帶領隊伍持續進步，也再次感謝一路以來支持自己的大家，並透露他之後會繼續從其他方面，推廣排球運動的魅力，「真的非常感謝大家！大阪BLUTEON是最強、最棒的球隊！這是最美好的排球人生！」

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