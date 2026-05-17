自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》「葉王」葉惟捷砍28分新高做白工 領航猿逆轉洋基奪主場12連勝

2026/05/17 19:23

盧峻翔。（PLG提供）盧峻翔。（PLG提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕桃園領航猿今天在例行賽最後一戰，在盧峻翔繳19分帶領下，終場以98：93逆轉洋基工程，並寫下本季主場12勝0負的不敗紀錄，今天他們也要舉行上季冠軍戒指頒發儀式。

領航猿開賽還在找節奏，三分球5投0中，首節打完暫時以2分落後，但在第2節趁著對方失誤增加，靠著伯朗連續得分，加上傷癒回歸的盧峻翔在外線開火，帶隊超車一度擴大領先。不過，葉惟捷在第2節後段跳出，連續外線得手帶隊超前，半場打完洋基反倒取得50：46領先。上半場葉惟捷一人包辦17分，領航猿方面則以盧峻翔8分最佳。

易籃後，洋基持續緊追，尤其葉惟捷表現火燙，一度和對方王牌盧峻翔上演飆分戲碼，末節洋基還握有領先優勢，終場前1分半鐘領航猿靠著阿提諾罰球扳成93：93平手，隨後伯朗飆進三分球助隊超前，驚險收下勝利。

領航猿今天進攻多點開花，盧峻翔繳出全隊最高19分、7籃板、7助攻，丁恩迪14分、10籃板次之；洋基方面，葉惟捷三分球11投6中繳出生涯新高28分，庫薩斯14分、12籃板。

阿提諾。（PLG提供）阿提諾。（PLG提供）

伯朗。（PLG提供）伯朗。（PLG提供）

丁恩迪。（PLG提供）丁恩迪。（PLG提供）

盧峻翔。（PLG提供）盧峻翔。（PLG提供）

葉惟捷。（PLG提供）葉惟捷。（PLG提供）

庫薩斯。（PLG提供）庫薩斯。（PLG提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中