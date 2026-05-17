PLG》「葉王」葉惟捷砍28分新高做白工 領航猿逆轉洋基奪主場12連勝

盧峻翔。（PLG提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕桃園領航猿今天在例行賽最後一戰，在盧峻翔繳19分帶領下，終場以98：93逆轉洋基工程，並寫下本季主場12勝0負的不敗紀錄，今天他們也要舉行上季冠軍戒指頒發儀式。

領航猿開賽還在找節奏，三分球5投0中，首節打完暫時以2分落後，但在第2節趁著對方失誤增加，靠著伯朗連續得分，加上傷癒回歸的盧峻翔在外線開火，帶隊超車一度擴大領先。不過，葉惟捷在第2節後段跳出，連續外線得手帶隊超前，半場打完洋基反倒取得50：46領先。上半場葉惟捷一人包辦17分，領航猿方面則以盧峻翔8分最佳。

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易籃後，洋基持續緊追，尤其葉惟捷表現火燙，一度和對方王牌盧峻翔上演飆分戲碼，末節洋基還握有領先優勢，終場前1分半鐘領航猿靠著阿提諾罰球扳成93：93平手，隨後伯朗飆進三分球助隊超前，驚險收下勝利。

領航猿今天進攻多點開花，盧峻翔繳出全隊最高19分、7籃板、7助攻，丁恩迪14分、10籃板次之；洋基方面，葉惟捷三分球11投6中繳出生涯新高28分，庫薩斯14分、12籃板。

阿提諾。（PLG提供）

伯朗。（PLG提供）

丁恩迪。（PLG提供）

盧峻翔。（PLG提供）

葉惟捷。（PLG提供）

庫薩斯。（PLG提供）

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