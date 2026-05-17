TPBL季後賽》老五傳奇！國王17顆三分彈轟垮雲豹 連4年闖總冠軍賽

國王擊敗雲豹晉級總冠軍賽。（記者王藝菘攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕在例行賽僅拿下第5名的衛冕軍新北國王持續上演「下剋上」驚奇，今團隊在和平籃球館轟進17顆三分球，以116：114險勝頭號種子桃園雲豹，在首輪季後賽以3：1晉級，連4年闖進總冠軍賽，將交手尋求隊史首冠的福爾摩沙夢想家。

雲豹今首節靠高錦瑋在外線開火，帶著31：27優勢進入次節，國王隨後在，杰倫帶領下展開反撲，他單節4顆三分彈轟下13分，國王此節投進8顆三分球，單節36：29狂攻反超，在第二節結束前取得63：60優勢。

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國王上半場外線18投10中，成為領先關鍵，杰倫拿下全隊最高15分，沃許本11分次之，林彥廷進帳10分，雲豹僅高錦瑋得分超過雙位數，拿下10分。

新北國王杰倫。（記者王藝菘攝）

易籃後，國王火力沒有停歇，多點開花維持優勢，第四節熊祥泰和杰倫在外線放冷箭，雲豹靠克羅馬和高錦瑋輪流輸出持續追分，高錦瑋在最後40秒的三分彈一度助雲豹追到112：116，林信寬抄截成功2罰俱中，雲豹追到只剩2分差，奧帝跳投失手後，雲豹在倒數6.9秒將最後一擊交給克羅馬操刀，但他切入後沒能得手，國王以2分差帶走勝利。

國王今外線28投17中，三分球命中率高達60.7%，杰倫貢獻全隊最高30分、11籃板，沃許本和林彥廷各拿15分，奧帝13分，熊祥泰三分球3投3中，11分作收。

高錦瑋轟下TPBL生涯新高32分仍無緣幫助球隊延長戰線，克羅馬進帳23分，林信寬20分，迪亞洛11分。

新北國王林書緯。（記者王藝菘攝）

新北國王林彥廷。（記者王藝菘攝）

桃園雲豹高錦瑋。（記者王藝菘攝）

國王擊敗雲豹晉級總冠軍賽。（記者王藝菘攝）

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