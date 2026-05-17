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舉重亞錦賽》陳柏任抓舉摘銀、董秉誠進帳兩面銅牌

2026/05/17 19:44

陳柏任（左）。（教練黃達德提供）陳柏任（左）。（教練黃達德提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2026舉重亞錦賽今天進行最後一日賽程，台灣男子選手董秉誠在男子110公斤級在抓舉繳出166公斤，挺舉215公斤、總和381公斤，挺舉、總和進帳兩銅；陳柏任在抓舉以189公斤摘下銀牌，可惜挺舉3次試舉都失敗，挺舉和總和沒有成績，未能再替台灣進帳獎牌。

男子110公斤級全國紀錄保持人陳柏任今天在亞錦賽開把188公斤，但並未成功，第2次試舉挑戰189公斤失敗，好在第3次成功舉起189公斤，最後獲得銀牌。不過，他在挺舉挑戰213公斤、215公斤都未能成功，第3次試舉215公斤也失敗收場，挺舉和總和都沒有成績。

對於陳柏任狀況，教練黃達德表示，由於110公斤級A組比賽人數調整，抓舉和挺舉中間休息時間縮短，導致陳柏任挺舉熱身匆促，在挺舉沒有辦法好好發揮，身體也有些不適狀況，「他在挺舉有點喘不過氣的情況，導致後面表現都受到影響，這也是回去之後他需要修正之處，得多加強心肺訓練。」

董秉誠今天則是在抓舉繳出166公斤、挺舉舉起215公斤，總和為381公斤，其中挺舉和總和都收下銅牌。對於董秉誠表現，黃達德認為，他這次亞錦賽發揮的不錯，但由於亞運一個量級每個國家僅能一名選手參賽，屆時他在亞運國手決選會往上挑戰。

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