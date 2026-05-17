中職》鬥智！如果兄弟提前做1調度 獅隊贏球功臣不會亮相

朱迦恩。（統一獅提供）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅總教練林岳平今晚賽前預告陳鏞基結束2打席就換朱迦恩登場，意外在6局下變成「神調度」，他擊出代打三壘安打扳平比分，加上「神摸壘」躲過觸殺摸到超前分，率隊以4：3避免遭橫掃，朱迦恩勇奪MVP。餅總賽後透露，如果中信兄弟先換投，有考慮讓陳鏞基繼續打。

統一前2戰對中信得點圈打擊完全熄火，合計15打數0安打，今天打線小幅變陣，提前拉上隊史全壘打王陳鏞基扛四番，不過餅總也預告，原本陳鏞基在19日於二軍再打一場復健賽，決定直接拉上一軍先發，用比賽調整，不過也預告2打席後換上朱迦恩，想不到變成此役最關鍵調度。

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獅隊在3局下又是得點圈3打數無建樹，籠罩在18支0的陰影，6局下林子豪擊出3連戰系列賽第1支得點圈安打，原本輪到四棒陳鏞基時，獅象在打心理戰，統一在觀察中信是否有要換投，要求朱迦恩先慢一點上場，但由於攻擊方必須要先換代打，對方才會換投，看到中信沒有動靜，獅隊決定讓朱迦恩直接登場。

餅總表示，知道對方會換左投，明確告訴朱迦恩會是左投出來，「只是叫他上去的時間點慢一點，看對方會不會先換投。」

朱迦恩代打陳鏞基擊出三壘安打，送回2分扳平戰局，更在兄弟縮小內野守備圈之際，靠蘇智傑的滾地球拚本壘，靠高技巧滑壘躲過捕手高宇杰的觸殺，攻進超前分。

「確實不簡單！」餅總坦言，朱迦恩前面幾場有很多積極跑壘，出局也很多，「相信一直失敗中，他慢慢吸收經驗，今天這個跑壘，會比他打三壘安打還難啦。因為那個Play是打到就要跑，然後又要閃身、又要摸，這個跑壘確實是非常困難的。」

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