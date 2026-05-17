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體育 籃球 PLG

PLG》生涯首次被驅逐出場 卡總有話要說

2026/05/17 20:27

領航猿全體隊員。（領航猿提供）領航猿全體隊員。（領航猿提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕桃園領航猿今天在例行賽最後一戰以98：93險勝洋基工程，例行賽主場以12連勝作收。前役遭到驅逐出場的總教練卡米諾斯，今天在賽後記者會也特別聲明，針對聯盟裁判問題提出看法，希望聯盟能有明確解釋。

卡米諾斯在前役和台鋼獵鷹一戰因對吹判不滿，情緒激動，被吹了兩次技術犯規後被驅逐出場，最後由助理教練楊宜峰代掌兵符，順利幫球隊把勝利留下。

卡米諾斯今天重返前線，賽後記者會先說明關於昨天比賽被驅逐出場一事，他說：「昨天是我生涯第一次被驅逐出場，這不是什麼很光榮或值得驕傲的事情，我也因此睡不好，但今天我必須澄清昨天的情況。這季領航猿39場比賽中，聯盟32號裁判一共執法6場，而我這季被吹的6次技術犯規都在這些比賽出現，我在東超、BCL都沒有吞過技術犯規，這些都可以查得到，大家可以自己去判斷。」

卡米諾斯提到，聯盟近期要求各隊提供「不希望在季後賽執法的裁判名單」，球隊也已經提供，卡總質疑，「聯盟在知道這個歷史情況下，昨天還派他來執法我們的比賽，希望聯盟給個說明。」

針對今天和洋基一戰，卡米諾斯表示，由於明天一早要飛馬來西亞參與BCL的6強賽，希望今天讓每個人都能上場，分攤時間，除了李家慷因為跌倒膝蓋受傷腫脹讓他休息，之前扭到腳的關達祐也回歸適應比賽節奏。

卡米諾斯稱讚，洋基今天打得不錯，也讓他們要以不同防守策略來迎戰，他對於球隊這整季戰績都滿意的，「接下來要好好準備BCL的6強賽還PLG總冠軍賽，希望明年還有頒發冠軍戒的儀式。」他也不忘提到上季冠軍班底布依德、瓊斯，「瓊斯3、4天前有跟我說想要來參加儀式，但他還在杜拜比賽沒辦法來，這兩位都是很棒的隊友，我們已經把戒指準備好寄給他們。」

卡米諾斯總教練代表全體教練團及球員授獎。（領航猿提供）卡米諾斯總教練代表全體教練團及球員授獎。（領航猿提供）

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