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TPBL》「開局與結束都不在我們的預期」雲豹止步首輪 顏行書：TPBL好看的原因

2026/05/17 20:30

雲豹營運長顏行書。（記者王藝菘攝）雲豹營運長顏行書。（記者王藝菘攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕桃園雲豹今年在不被看好下勇奪例行賽龍頭，不過今在TPBL首輪季後賽第4戰不敵衛冕軍新北國王，營運長顏行書表示，這一季已經沒有太多遺憾，團隊下季會以更強大的姿態回歸。

雲豹季前被球迷預測只有1%奪冠機率，不過在例行賽長期穩居龍頭，最後成功在例行賽封王，可惜今遭新北國王淘汰，沒能完成「1%的逆襲」，顏行書今出席記者會先恭喜國王闖進冠軍賽，同時也表達對雲豹教練團與球員的肯定。

顏行書指出，「我對所有教練與球員感到非常驕傲，不管在什麼情況下，他們都努力奮戰到了最後一秒，打出非常高水準的表現，這一季開局不在我們的預期當中，結束也不在我們的預期，我覺得這就是籃球最有趣的地方，也是TPBL好看的原因，永遠不知道會發生什麼事，謝謝教練團凝聚本土球員和外籍球員，能打出現在的成績，我覺得沒有太大的遺憾了，我們會變得更強再回來。」

雲豹在和平籃球館的這兩戰都將最後一擊交給克羅馬操刀，可惜都沒能成功，前一戰克羅馬最後17秒選擇後場發球，最後克羅馬發生失誤，讓國王以2分差帶走勝利，今天雲豹在倒數6.9秒將最後一擊交給克羅馬操刀，但他切入後沒能得手，國王再度以2分差帶走勝利。

顏行書說，這兩戰克羅馬並未達成任務，讓自己想到一句話「今天比昨天更好」，「至少今天克羅馬摔倒之前有把球投出去，對我而言有進步。」顏行書話鋒一轉表示，未來希望看到高錦瑋與林信寬有一天能投進致勝球，「我一定會衝上前抱他們，這是我對他們的期許，從我把他們選進雲豹之後，看到他們的成長，包括這場這麼重要的比賽他們燃燒所有，我是很欣慰的。」

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