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PLG》洋基本季墊底作收 李逸驊談休賽季要做哪些準備

2026/05/17 21:35

洋基工程總教練李逸驊。（資料照，PLG提供）洋基工程總教練李逸驊。（資料照，PLG提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕PLG例行賽今天結束，本季新成軍的洋基工程以93：98不敵桃園領航猿，這季以墊底第4名作收。總結這賽季，總教練李逸驊認為，整賽季過程中變化很大，他也希望隊上年輕球員能在休賽季好好磨練，加強基本動作也要打比賽累積經驗。

洋基這季成軍倉促，本季在PLG拿下4勝20負。總結這個賽季，李逸驊說：「整體過程中變化很多，洋將部分從最矮的傑克森到最高德古拉，要在短時間內適應、變化不同陣容，對我跟本土球員都滿辛苦。」他也提到，這季碰上其他3支球隊都可以贏，但也可以一場輸40幾分，「這代表年輕球員穩定度不夠，未來在個人技巧還有耐心還要加強。」

今天葉惟捷砍下28分，締造生涯得分新高，李逸驊以他為例，他認為隊上本土球員實力並不差， 「希望有更多比賽去磨練 ，球員基本動作不紮實，要從基本動作開始磨練，我也會跟球團總經理討論，看休賽季要去哪裡移地訓練等。」

葉惟捷表示，經過這場之後，自己也很清楚個人進攻技巧、防守判斷要更加強，「休賽季持續修正，希望下季變得更好，這季一路走來不容易，很倉促也有點急躁，雖然結局不這麼好，但希望休季好好準備，下季有好表現回饋給球迷。」

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