TPBL季後賽》「看到他打得很好很不爽」高錦瑋、林彥廷惺惺相惜

雲豹高錦瑋。（記者王藝菘攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL新北國王今在季後賽首輪淘汰桃園雲豹，以3：1晉級總冠軍賽，本季加盟國王的林彥廷系列賽表現出色，也讓同場對決的好友高錦瑋直呼「很不爽」。

林彥廷本季從CBA返台加盟國王，例行賽出賽35場，平均貢獻8.9分，在季後賽首輪發揮更加出色，持續從板凳挹注火力，今面對雲豹攻下本土最高15分，季後賽首輪4戰平均貢獻15分、3.5助攻，三分球命中率55.6%。

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林彥廷表示，過去在CBA時季後賽沒有太多上場機會，因此嚴格來說今年算是職業生涯首次的季後賽體驗，「算是第一次打滿開心的，能看到教練想策略如何應對，我就是執行好策略，保持信心，隊上有經驗的球員都會帶領我。」

林彥廷與高錦瑋從花蓮自強國中、能仁家商並肩作戰6年，各自進入政治大學與健行科大後分道揚鑣，本季在林彥廷來到TPBL後，有了不少同場較勁的機會，兩人在季後賽首輪對決後，也展現惺惺相惜之情。

高錦瑋此役攻下TPBL生涯新高32分徒勞無功，只能看著好友進入冠軍賽，對於林彥廷這個系列賽的表現，小高先打趣表示，「看到他打得很好很不爽，畢竟我也是防守他，但他能打得很好也是因為夠努力付出，我也跟他說，進到冠軍賽就是去拿冠軍，希望他不要受傷，有很好的冠軍賽體驗。」

對於高錦瑋的「不爽」，林彥廷笑說，「我大概懂他的意思，他應該是要我說：『看到他打那麼好，我也不爽』，我們算是良師益友，很開心季後賽碰到他，每場都想著如何面對他，他今天也付出全部了，我也希望把他想拿冠軍賽的心帶在身上。」

國王林彥廷。（記者王藝菘攝）

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