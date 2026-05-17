自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》史上第1位小琉球出身的先發投手 洪總直言他把自己投倒

2026/05/17 21:59

台鋼雄鷹先發投手陳正毅。（記者陳志曲攝）台鋼雄鷹先發投手陳正毅。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕台鋼雄鷹右投陳正毅今天成為中職史上第1位登板先發的小琉球選手，只是他控球大失準星，面對富邦悍將先發2.1局用69球僅39顆好球，奉送5次四壞保送，被敲2安失3分其中2分責失無關勝敗，韋宏亮接手中繼1.2局無失分拿下生涯首勝。

東港海事畢業的陳正毅是乙組出身選手，上大學才打甲組比賽，2022年選秀獲台鋼第28指名，幾乎是以吊車尾之姿擠進職棒窄門，本季他在二軍出賽7場共投28局，防禦率1.29、每局被上壘率0.86，最近2場二軍賽先發分別投7局、8局都沒失分，以好表現獲得一軍初次先發的機會，在此之前他在一軍登板12場都是後援。

對於陳正毅初次先發的表現，台鋼總教練洪一中說，「二軍跟一軍差別還是很大，正毅球質不會很差，但面對一軍打者要求準度或怕被打，往往就是壞球太多，在二軍兩壞球後，你投紅中打者不一定打得好，但在一軍兩壞球後投紅中就準備挨打，就是有差別。」

洪總坦言，陣中球員沒有很齊全，剛好今天在沒有投手的情況下讓陳正毅先發，看他在二軍投幾局不錯就拉上來，但很多時候觀察數據時間太短，二軍養成還沒到很穩定就叫上來了，面對更高強度的比賽，一軍觀眾又那麼多，除非心臟很強，不然一定會受影響。

洪總認為，陳正毅整體來說沒有被打很多支安打，只是控球沒有很理想，就是自己把自己投倒了，不到3局用球數接近70球，連基本的5局都沒辦法吃下來。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中