中職》史上第1位小琉球出身的先發投手 洪總直言他把自己投倒

台鋼雄鷹先發投手陳正毅。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕台鋼雄鷹右投陳正毅今天成為中職史上第1位登板先發的小琉球選手，只是他控球大失準星，面對富邦悍將先發2.1局用69球僅39顆好球，奉送5次四壞保送，被敲2安失3分其中2分責失無關勝敗，韋宏亮接手中繼1.2局無失分拿下生涯首勝。

東港海事畢業的陳正毅是乙組出身選手，上大學才打甲組比賽，2022年選秀獲台鋼第28指名，幾乎是以吊車尾之姿擠進職棒窄門，本季他在二軍出賽7場共投28局，防禦率1.29、每局被上壘率0.86，最近2場二軍賽先發分別投7局、8局都沒失分，以好表現獲得一軍初次先發的機會，在此之前他在一軍登板12場都是後援。

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對於陳正毅初次先發的表現，台鋼總教練洪一中說，「二軍跟一軍差別還是很大，正毅球質不會很差，但面對一軍打者要求準度或怕被打，往往就是壞球太多，在二軍兩壞球後，你投紅中打者不一定打得好，但在一軍兩壞球後投紅中就準備挨打，就是有差別。」

洪總坦言，陣中球員沒有很齊全，剛好今天在沒有投手的情況下讓陳正毅先發，看他在二軍投幾局不錯就拉上來，但很多時候觀察數據時間太短，二軍養成還沒到很穩定就叫上來了，面對更高強度的比賽，一軍觀眾又那麼多，除非心臟很強，不然一定會受影響。

洪總認為，陳正毅整體來說沒有被打很多支安打，只是控球沒有很理想，就是自己把自己投倒了，不到3局用球數接近70球，連基本的5局都沒辦法吃下來。

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