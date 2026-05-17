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TPBL》「韓版邱淑貞」全恩菲季後賽首秀太圈粉 隨國王得分興奮嗨翻全場（圖輯）

2026/05/17 22:33

「韓版邱淑貞」全恩菲身穿銀色戰袍熱舞登場，性感與氣勢兼具點燃全場。（記者王藝菘攝）「韓版邱淑貞」全恩菲身穿銀色戰袍熱舞登場，性感與氣勢兼具點燃全場。（記者王藝菘攝）

〔記者王藝菘／台北報導〕TPBL新北國王17日在季後賽首輪第4戰，以116：114驚險擊敗桃園台啤永豐雲豹，系列賽3：1晉級，完成連4年闖進總冠軍賽壯舉。除了場上激烈戰況吸引目光，場邊另一大焦點則是有「韓版邱淑貞」稱號的南韓人氣啦啦隊女神全恩菲，獻出台灣季後賽應援首秀，掀起球迷熱烈討論。

國王球團賽前驚喜公布，全恩菲將加入「New Taipei Queens」應援陣容，不少球迷提前進場，只為一睹女神風采。她身穿銀色亮眼應援服，開場便與隊友帶來熱情又性感的舞蹈演出，瞬間炒熱主場氣氛。

比賽過程中，全恩菲也走進觀眾席與球迷近距離互動，不僅親切合照、帶動應援，更隨著新北國王一次次精彩得分興奮歡呼，招牌燦笑感染全場。球迷紛紛大讚她敬業又有親和力，也讓這場國王晉級之夜，多了不同於場上勝負的亮眼話題。

「韓版邱淑貞」全恩菲身穿銀色戰袍熱舞登場，性感與氣勢兼具點燃全場。（記者王藝菘攝）「韓版邱淑貞」全恩菲身穿銀色戰袍熱舞登場，性感與氣勢兼具點燃全場。（記者王藝菘攝）

全恩菲攜手「New Taipei Queens」帶來開場舞演出，讓觀眾們瞬間陷入瘋狂。（記者王藝菘攝）全恩菲攜手「New Taipei Queens」帶來開場舞演出，讓觀眾們瞬間陷入瘋狂。（記者王藝菘攝）

全恩菲攜手「New Taipei Queens」帶來開場舞演出，讓觀眾們瞬間陷入瘋狂。（記者王藝菘攝）全恩菲攜手「New Taipei Queens」帶來開場舞演出，讓觀眾們瞬間陷入瘋狂。（記者王藝菘攝）

全恩菲攜手「New Taipei Queens」帶來開場舞演出，讓觀眾們瞬間陷入瘋狂。（記者王藝菘攝）全恩菲攜手「New Taipei Queens」帶來開場舞演出，讓觀眾們瞬間陷入瘋狂。（記者王藝菘攝）

全恩菲攜手「New Taipei Queens」帶來開場舞演出，讓觀眾們瞬間陷入瘋狂。（記者王藝菘攝）全恩菲攜手「New Taipei Queens」帶來開場舞演出，讓觀眾們瞬間陷入瘋狂。（記者王藝菘攝）

「韓版邱淑貞」全恩菲身穿銀色戰袍熱舞登場，性感與氣勢兼具點燃全場。（記者王藝菘攝）「韓版邱淑貞」全恩菲身穿銀色戰袍熱舞登場，性感與氣勢兼具點燃全場。（記者王藝菘攝）

「韓版邱淑貞」全恩菲身穿銀色戰袍熱舞登場，性感與氣勢兼具點燃全場。（記者王藝菘攝）「韓版邱淑貞」全恩菲身穿銀色戰袍熱舞登場，性感與氣勢兼具點燃全場。（記者王藝菘攝）

全恩菲與球迷近距離互動，展現超高親和力。（記者王藝菘攝）全恩菲與球迷近距離互動，展現超高親和力。（記者王藝菘攝）

全恩菲與球迷近距離互動，展現超高親和力。（記者王藝菘攝）全恩菲與球迷近距離互動，展現超高親和力。（記者王藝菘攝）

身穿銀色應援服的全恩菲，在觀眾席帶動氣氛成為全場焦點。（記者王藝菘攝）身穿銀色應援服的全恩菲，在觀眾席帶動氣氛成為全場焦點。（記者王藝菘攝）

「韓版邱淑貞」全恩菲身穿銀色戰袍熱舞登場，性感與氣勢兼具點燃全場。（記者王藝菘攝）「韓版邱淑貞」全恩菲身穿銀色戰袍熱舞登場，性感與氣勢兼具點燃全場。（記者王藝菘攝）

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