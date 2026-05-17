自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

桌球》樊振東連輸法國勒布朗兄弟 薩爾布魯根仍完成4連霸

2026/05/17 23:24

由巴黎奧運男單金銀牌樊振東、莫雷加德領軍的薩爾布魯根，在歐冠聯賽完成4連霸。（取自ETTU臉書）由巴黎奧運男單金銀牌樊振東、莫雷加德領軍的薩爾布魯根，在歐冠聯賽完成4連霸。（取自ETTU臉書）

〔記者許明禮／綜合報導〕巴黎奧運男單金牌樊振東今晚在2025-26歐洲桌球冠軍聯賽（ETTU Champions League）決賽，雖然連續輸給法國勒布朗兄弟，但德國薩爾布魯根在瑞典「六角戰士」莫雷加德獨拿兩點，加上斯洛維尼亞名將約基奇貢獻1勝，最終仍以3:2力退法國尼姆/盟佩利爾隊，完成4連霸。

尋求衛冕的薩爾布魯根4強賽在樊振東、法蘭吉斯卡和莫雷加德聯手下，以直落三擊敗波蘭的Orlen Bogoria Grodzisk Mazowiecki俱樂部；蒙佩利爾則在「眼鏡弟」F.勒布朗獨攬兩勝下，以3:1力克德國直拍橫打名將邱黨領軍的德國杜塞道夫俱樂部。

今晚的決賽，集合了巴黎奧運金、銀、銅牌得主，陣容相當華麗。薩爾布魯根由樊振東打頭陣迎戰世界排名12的「眼鏡哥」A.勒布朗，雙方過去在國際賽交手兩次各拿1勝，但今晚樊振東狀況不在線，以6:11、8:11、9:11連丟3局；世界排名第2的莫雷加德隨後提拍上陣對上世界排名第4的F.勒布朗，小莫首局在6:10絕境下，神奇的化解4個局點，以15:13後來居上後，也打出勒布朗的火氣，隨後兩局又是在歷經丟士後15:13、12:10驚險拿下。

關鍵第3點，世界排名14的約基奇以12:10、11:4、11:7收拾哈查德，幫助薩爾布魯根2:1超前；但過去在國際賽4度對戰巴黎奧運男單銅牌F.勒布朗都笑到最後的樊振東，在第四點再以6:11、11:13、8:11不敵「眼鏡弟」，吞下對戰首敗，雙方再度戰成平手。

決勝第5點，巴黎奧運銀牌得主莫雷加德一路壓制A.勒布朗，最終以11:5、11:7、5:11、11:6拿下勝利，幫助薩爾布魯根完成4連霸。

法國名將A.勒布朗擊敗樊振東，為蒙佩利爾搶下第一點勝利。（取自ETTU臉書）法國名將A.勒布朗擊敗樊振東，為蒙佩利爾搶下第一點勝利。（取自ETTU臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中