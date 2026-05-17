桌球》樊振東連輸法國勒布朗兄弟 薩爾布魯根仍完成4連霸

由巴黎奧運男單金銀牌樊振東、莫雷加德領軍的薩爾布魯根，在歐冠聯賽完成4連霸。（取自ETTU臉書）

〔記者許明禮／綜合報導〕巴黎奧運男單金牌樊振東今晚在2025-26歐洲桌球冠軍聯賽（ETTU Champions League）決賽，雖然連續輸給法國勒布朗兄弟，但德國薩爾布魯根在瑞典「六角戰士」莫雷加德獨拿兩點，加上斯洛維尼亞名將約基奇貢獻1勝，最終仍以3:2力退法國尼姆/盟佩利爾隊，完成4連霸。

尋求衛冕的薩爾布魯根4強賽在樊振東、法蘭吉斯卡和莫雷加德聯手下，以直落三擊敗波蘭的Orlen Bogoria Grodzisk Mazowiecki俱樂部；蒙佩利爾則在「眼鏡弟」F.勒布朗獨攬兩勝下，以3:1力克德國直拍橫打名將邱黨領軍的德國杜塞道夫俱樂部。

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今晚的決賽，集合了巴黎奧運金、銀、銅牌得主，陣容相當華麗。薩爾布魯根由樊振東打頭陣迎戰世界排名12的「眼鏡哥」A.勒布朗，雙方過去在國際賽交手兩次各拿1勝，但今晚樊振東狀況不在線，以6:11、8:11、9:11連丟3局；世界排名第2的莫雷加德隨後提拍上陣對上世界排名第4的F.勒布朗，小莫首局在6:10絕境下，神奇的化解4個局點，以15:13後來居上後，也打出勒布朗的火氣，隨後兩局又是在歷經丟士後15:13、12:10驚險拿下。

關鍵第3點，世界排名14的約基奇以12:10、11:4、11:7收拾哈查德，幫助薩爾布魯根2:1超前；但過去在國際賽4度對戰巴黎奧運男單銅牌F.勒布朗都笑到最後的樊振東，在第四點再以6:11、11:13、8:11不敵「眼鏡弟」，吞下對戰首敗，雙方再度戰成平手。

決勝第5點，巴黎奧運銀牌得主莫雷加德一路壓制A.勒布朗，最終以11:5、11:7、5:11、11:6拿下勝利，幫助薩爾布魯根完成4連霸。

法國名將A.勒布朗擊敗樊振東，為蒙佩利爾搶下第一點勝利。（取自ETTU臉書）

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