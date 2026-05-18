網球》大師賽金滿貫史上第2人！球王辛納首獲羅馬主場冠軍

辛納。（路透社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕當今世界球王辛納（Jannik Sinner）以6：4、6：4擊敗挪威一哥魯德（Casper Ruud），人氣極旺的地主頭號種子首度留下羅馬網賽男單冠軍，也榮膺「職業生涯大師賽金滿貫（Career Golden Masters）」史上第2人。

「距離義大利球員上次奪冠已滿50年，我真的非常、非常高興。」辛納已是1976年帕納塔（Adriano Panatta）以來，首位笑捧羅馬金盃的男子東道主，賽後他表示，決賽與魯德都承受著極大壓力，兩人臨場發揮都不算完美，「但這兩個半月實在太棒了，雖然並非每天都能一帆風順，我仍試著讓自己每場都處於最佳狀態，全力以赴做到最好。」

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這項男女共站、ATP千分等級紅土大師賽，正為5月24日大滿貫重頭戲的法國公開賽暖身，24歲的辛納一舉締造多項紀錄，穩居巴黎羅蘭加洛斯頭號大熱門。他近半年來大師系列賽橫掃群雄，持續堆高史上最多34連勝；自去年11月巴黎、今年印地安泉、邁阿密、蒙地卡羅、馬德里和羅馬，更完成6連冠的空前壯舉。

此外，辛納也跟上塞爾維亞傳奇老將喬科維奇（Novak Djokovic）2018年的腳步，成為第2位集滿全部9項大師賽金盃的接班人，再添大師賽金滿貫殊榮。至於他另個里程碑，則繼2010年西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）之後，第2位在同賽季包辦所有3項紅土大師賽冠軍。

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