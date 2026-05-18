自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》佐佐木朗希8K好投寫旅美生涯代表作 大谷翔平猛打賞助道奇5連勝

2026/05/18 07:40

佐佐木朗希。（路透）佐佐木朗希。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本右投「令和怪物」佐佐木朗希交出7局失1分好投、送出8次三振，交出旅美生涯代表作，而日本巨星大谷翔平今天交出3安猛打賞貢獻2打點，幫助道奇以10比1輕取天使，道奇隊收下5連勝，送給天使隊6連敗。

佐佐木朗希首局1出局後，被天使球星楚奧特（Mike Trout）擊出二壘安打，朗希連續解決2人化解危機。第2局、第3局佐佐木朗希都讓對手3上3下。第4局1出局後，朗希被敲安、接著發生暴投，讓對手上到二壘，2出局後被孟卡達（Yoan Moncada）敲安失掉1分。朗希解決阿德爾（Jo Adell），結束該半局。

佐佐木朗希第5局一開始被敲安，他讓對手敲出雙殺打，再送出三振，形成另類3上3下。接著佐佐木朗希連續解決6人，完成7局投球工作。

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

道奇打線第2局靠羅哈斯（Miguel Rojas ）的高飛犧牲打，以及南韓好手金慧成的適時安打，單局攻下2分。道奇第4局2出局攻占滿壘，大谷翔平、帕赫斯（Andy Pages）各擊出帶有2分打點的關鍵安打，塔克（Kyle Tucker）敲出適時安打，幫助道奇單局進帳5分。第9局塔克、赫南德茲（Teoscar Hernandez）各擊出適時安打，助道奇單局再拿3分，奠定勝基。

佐佐木朗希此戰主投7局為旅美生涯最長，共用91球，被敲4安失掉1分，送出8次三振為單場最佳，沒有投出保送，另有1次暴投，收本季第2勝，賽後防禦率為5.09。

大谷翔平全場5打數敲3安進帳2分打點，吞2次三振，跑回1分，賽後打擊率為0.258，整體攻擊指數（OPS）為0.839。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中