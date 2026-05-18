MLB》佐佐木朗希8K好投寫旅美生涯代表作 大谷翔平猛打賞助道奇5連勝

佐佐木朗希。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本右投「令和怪物」佐佐木朗希交出7局失1分好投、送出8次三振，交出旅美生涯代表作，而日本巨星大谷翔平今天交出3安猛打賞貢獻2打點，幫助道奇以10比1輕取天使，道奇隊收下5連勝，送給天使隊6連敗。

佐佐木朗希首局1出局後，被天使球星楚奧特（Mike Trout）擊出二壘安打，朗希連續解決2人化解危機。第2局、第3局佐佐木朗希都讓對手3上3下。第4局1出局後，朗希被敲安、接著發生暴投，讓對手上到二壘，2出局後被孟卡達（Yoan Moncada）敲安失掉1分。朗希解決阿德爾（Jo Adell），結束該半局。

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佐佐木朗希第5局一開始被敲安，他讓對手敲出雙殺打，再送出三振，形成另類3上3下。接著佐佐木朗希連續解決6人，完成7局投球工作。

大谷翔平。（美聯社）

道奇打線第2局靠羅哈斯（Miguel Rojas ）的高飛犧牲打，以及南韓好手金慧成的適時安打，單局攻下2分。道奇第4局2出局攻占滿壘，大谷翔平、帕赫斯（Andy Pages）各擊出帶有2分打點的關鍵安打，塔克（Kyle Tucker）敲出適時安打，幫助道奇單局進帳5分。第9局塔克、赫南德茲（Teoscar Hernandez）各擊出適時安打，助道奇單局再拿3分，奠定勝基。

佐佐木朗希此戰主投7局為旅美生涯最長，共用91球，被敲4安失掉1分，送出8次三振為單場最佳，沒有投出保送，另有1次暴投，收本季第2勝，賽後防禦率為5.09。

大谷翔平全場5打數敲3安進帳2分打點，吞2次三振，跑回1分，賽後打擊率為0.258，整體攻擊指數（OPS）為0.839。

A look at all 8 of Roki Sasaki's strikeouts



Best he's looked in a Dodgers uniform pic.twitter.com/hSYtKpNpt8 — Blake Harris （@BlakeHHarris） May 17, 2026

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