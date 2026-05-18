MLB》道奇交易補強！換來遭藍鳥DFA的左投洛爾 教頭說明用意

洛爾。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天做出交易，用現金換來藍鳥30歲左投洛爾（Eric Lauer），為了清出40人名單空間，把火球男葛拉特羅（Brusdar Graterol）轉至60天傷兵名單。

洛爾上季出賽28場有15場先發，交出9勝2敗、防禦率3.18的成績，去年世界大賽面對道奇，洛爾合計交出5.2局無失分的表現。不過，洛爾在休賽季打輸薪資仲裁，獲得440萬美元薪水，而非他所期望的575萬美元。

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今年賽季洛爾的表現欠佳，出賽8場有6場先發，拿到1勝5敗、防禦率是偏高的6.69，共投36.1局就挨11發全壘打是美聯最多。洛爾在美國時間5月11日遭到指定讓渡（DFA），今天被交易至道奇隊。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天賽前表示，洛爾將在道奇作客教士的3連戰期間加入球隊，預計擔任能吃長局數的後援投手。

道奇強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）因背部痙攣缺陣，而塞揚左投史奈爾（Blake Snell）的左手肘出現游離體、預計要動手術，而且道奇目前的球員名單上只有5名先發投手，讓原本使用6人先發輪值的道奇，在先發投手調度上變得捉襟見肘。如果葛拉斯諾在5月底無法歸隊，洛爾將成為先發人選之一。

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