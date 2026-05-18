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MLB》大谷翔平猛打賞讓道奇教頭讚賞亮點 下次登板有望秀二刀流

2026/05/18 08:08

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天交出3安猛打賞、進帳2分打點，幫助道奇以10比1擊敗天使，道奇收下5連勝。道奇教頭羅伯斯（Dave Roberts）賽後讚賞大谷現在對好球帶的掌握變得更好。

「打者翔平」此戰共5打數敲3安進帳2分打點，吞2次三振，跑回1分，賽後打擊率為0.258，整體攻擊指數（OPS）為0.839。

道奇先前為了調整大谷翔平的身體狀況，曾連2天讓「打者翔平」休息。大谷翔平在這次面對天使的3連戰，共擊出6支安打、進帳7分打點。

羅伯斯賽後表示，大谷看起來重新恢復活力，也找回揮棒時的舒適感，「我認為讓身體休息、重新調整是好事，那似乎也帶來了正面效果。」

雖然大谷翔平在這次面對天使的3連戰沒有開轟、5月份至今只有1發全壘打。羅伯斯指出，目前大谷的擊球仰角方面，還沒有辦法轉化成全壘打，「我認為他擊球品質很好，也持續有好的打席內容。只要維持現在的狀態，全壘打自然就會出現。」

此外，道奇接下來將到客場與教士展開3連戰，羅伯斯賽前表示，大谷翔平預計將在美國時間週三擔任先發，目前規劃讓大谷以「投打二刀流」出賽，因為隔天有一天休息的時間。

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