MiLB》林昱珉先發4局失5分吞敗、鄭宗哲敲安 張弘稜3局無失分摘勝

林昱珉。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕效力響尾蛇3A的台灣左投林昱珉今天先發4局失掉5分，最終吞下敗仗。而效力紅襪3A的台灣好手鄭宗哲，全場4打數敲1安。守護者3A的「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）今上場代跑、沒有打擊。

林昱珉今天先發面對運動家3A，首局讓對手3上3下，前2局沒有掉分。第3局林昱珉連續被敲2安，接著被擊出1支高飛犧牲打掉分，雖然林昱珉又被擊出安打，他及時讓對手敲出雙殺打解危。

請繼續往下閱讀...

第4局林昱珉先被敲安，接著隊友發生守備失誤，林昱珉先讓對手敲雙殺打，雖然又投出保送讓對手攻占一、三壘，林昱珉抓到第3個出局數，再度化解危機。

不過，林昱珉第5局遇到亂流，連續被敲3安失掉1分，他又投出保送後，留下無人出局滿壘的局面退場。接替投球的賈維斯（Bryce Jarvis）先後被敲5安，讓運動家3A單局灌進6分，其中有3分是林昱珉的自責分。響尾蛇3A最後以1比7輸球。

總計林昱珉帳面上先發4局，共用74球中有40顆好球，被敲7安，失掉5分，賞2次三振，丟3次保送，吞本季3A第3敗，賽後防禦率為5.45，此戰最快投到92英里（約148公里）。

紅襪3A與藍鳥3A之戰，鄭宗哲擔任先發第七棒二壘手，全場4打數敲出1支一壘安打，賽後打擊率為0.230，整體攻擊指數（OPS）為0.744。鄭宗哲在守備上策動1次雙殺守備。紅襪3A最後以4比0贏球。

效力海盜高階1A的台灣右投張弘稜，今天在第5局登板，張弘稜在1出局後投出保送、被敲安，讓對手攻占一、二壘，張弘稜連續解決2人化解危機。第6局張弘稜單局被敲3安，但沒有失掉分數。第7局張弘稜先投出觸身球，他連續解決3人，完成投球工作。

總計張弘稜後援3局用59球，被敲4安沒有失分，賞3次三振，保送、觸身球各1次，收本季第2勝，賽後防禦率為8.51。

效力道奇1A的台灣新星柯敬賢，全場4打數沒有敲安，保送、三振各1次，跑回1分，賽後打擊率為0.255。道奇1A最後以11比5擊敗巨人1A。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法