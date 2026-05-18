自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 旅外

MiLB》林昱珉先發4局失5分吞敗、鄭宗哲敲安 張弘稜3局無失分摘勝

2026/05/18 09:38

林昱珉。（資料照，記者陳志曲攝）林昱珉。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕效力響尾蛇3A的台灣左投林昱珉今天先發4局失掉5分，最終吞下敗仗。而效力紅襪3A的台灣好手鄭宗哲，全場4打數敲1安。守護者3A的「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）今上場代跑、沒有打擊。

林昱珉今天先發面對運動家3A，首局讓對手3上3下，前2局沒有掉分。第3局林昱珉連續被敲2安，接著被擊出1支高飛犧牲打掉分，雖然林昱珉又被擊出安打，他及時讓對手敲出雙殺打解危。

第4局林昱珉先被敲安，接著隊友發生守備失誤，林昱珉先讓對手敲雙殺打，雖然又投出保送讓對手攻占一、三壘，林昱珉抓到第3個出局數，再度化解危機。

不過，林昱珉第5局遇到亂流，連續被敲3安失掉1分，他又投出保送後，留下無人出局滿壘的局面退場。接替投球的賈維斯（Bryce Jarvis）先後被敲5安，讓運動家3A單局灌進6分，其中有3分是林昱珉的自責分。響尾蛇3A最後以1比7輸球。

總計林昱珉帳面上先發4局，共用74球中有40顆好球，被敲7安，失掉5分，賞2次三振，丟3次保送，吞本季3A第3敗，賽後防禦率為5.45，此戰最快投到92英里（約148公里）。

紅襪3A與藍鳥3A之戰，鄭宗哲擔任先發第七棒二壘手，全場4打數敲出1支一壘安打，賽後打擊率為0.230，整體攻擊指數（OPS）為0.744。鄭宗哲在守備上策動1次雙殺守備。紅襪3A最後以4比0贏球。

效力海盜高階1A的台灣右投張弘稜，今天在第5局登板，張弘稜在1出局後投出保送、被敲安，讓對手攻占一、二壘，張弘稜連續解決2人化解危機。第6局張弘稜單局被敲3安，但沒有失掉分數。第7局張弘稜先投出觸身球，他連續解決3人，完成投球工作。

總計張弘稜後援3局用59球，被敲4安沒有失分，賞3次三振，保送、觸身球各1次，收本季第2勝，賽後防禦率為8.51。

效力道奇1A的台灣新星柯敬賢，全場4打數沒有敲安，保送、三振各1次，跑回1分，賽後打擊率為0.255。道奇1A最後以11比5擊敗巨人1A。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中