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MLB》大谷翔平5月首次猛打賞 要調整擊球仰角「全壘打自然會增加」

2026/05/18 08:50

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天交出3安猛打賞、貢獻2分打點，幫助道奇隊以10比1擊敗天使，道奇收下5連勝。日媒《體育日本》報導，大谷翔平賽後表示，自己現在對好球帶的掌握變得更好、看球更清楚。

這是大谷翔平自美國時間4月27日面對馬林魚之後，再度交出單場3安猛打賞，賽後打擊率為0.258。不過，大谷翔平在5月份仍只有1發全壘打，單月打擊率為0.226。

「打者翔平」曾在美國時間5月13日、14日都休兵，大谷翔平表示，自己在休息日前就已經抓到感覺，而且能持續維持那種好的感覺。大谷提到，「我覺得最重要的還是能確實掌握好球帶。再來就是擊球能夠確實打高，並用好的擊球仰角去揮棒，長打和全壘打自然也會增加。」

被問到和前幾週的狀況相比，有什麼不同？大谷翔平指出，「我認為打擊準備姿勢是最重要的，所以從啟動前的站姿與準備動作開始，幾乎就已經決定一切。」

道奇在這次3連戰橫掃天使，大谷翔平說，「我覺得這3連戰對我們來說，幾乎是接近完美的比賽內容。不只是打線，包括投手群在內，都是非常精彩的比賽。」

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