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MLB》台美混血「卡仔」本季首敲單場雙響！助響尾蛇力退洛磯

2026/05/18 09:25

卡洛爾單場雙響砲，幫助球隊拿下勝利。（美聯社）卡洛爾單場雙響砲，幫助球隊拿下勝利。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天作客洛磯主場的響尾蛇，靠著台美混血球星「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll）單場雙響砲助威下，幫助球隊以8：6收下勝利，3連戰以2勝1敗坐收。

3局上半響尾蛇靠著艾倫納多（Nolan Arenado）以及小古利爾（Lourdes Gurriel Jr.）的串聯安打首開紀錄，來到4局上瓦格斯（Ildemaro Vargas）把握得點圈有人敲安打回1分，隨後卡洛爾相中羅倫森（Michael Lorenzen）高於好球帶94.2英里（約151.6公里）的速球，一棒轟出中右外野大牆外，這發兩分打點全壘打使球隊來到5分領先。

雖然下個半局洛磯馬上追回2分，但響尾蛇的攻勢還未結束，5上小古利爾敲出陽春砲也是他的本季首轟，接著費南德茲（Jose Fernandez）在三壘有人時擊出彈跳超高的內野安打帶有1分打點，將分差再度拉開至5分。

6局上半，「卡仔」再次迎來打擊機會，這次面對到卡斯塔尼奧（Blas Castaño）的紅中卡特球，再次大棒一揮扛出中右外野上演單場雙響砲，這發全壘打的飛行距離來到448英尺，擊球初速高達111.8英里（約179.9公里），也是他今年球季第1次單場敲出兩發以上的全壘打。

8下有著6分領先的響尾蛇，派出普法特（Brandon Pfaadt）接替投球，然而該半局他被對手敲出2支安打、送出1次觸身球與高飛犧牲打共掉2分，局間雖推派克拉克（Taylor Clarke）上場拆彈，先是被敲安及高飛犧牲打掉分，但最後仍成功抓到第3出局，並在9下靠著終結者席沃德（Paul Sewald）關門成功，守住勝利。

身為今天團隊進攻表現最火燙的卡洛爾，本場累積4打數敲出2支安打並有1次保送，外帶3分打點並跑回3分但也吞2K，打擊率從賽前的.272上升至.278，進攻指數（OPS）也漲至.933。

投手部分，響尾蛇先發索羅卡（Michael Soroka）5.2局送出8次三振失掉2分收下本季第6勝，克拉克拿到第9個中繼點，席沃德則拿下第10次救援成功。

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