MLB》佐佐木朗希8K好投0保送 道奇教頭讚賞心態：不害怕失敗

佐佐木朗希。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本右投「令和怪物」佐佐木朗希今天先發交出7局失1分好投，賞8次三振寫旅美生涯單場最佳，道奇最終以10比1擊敗天使。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）指出，很高興看到朗希能有效率地投球，「我認為他正在理解，要如何解決大聯盟打者，以及如何在比賽中投得更長。」

佐佐木朗希此戰主投7局為旅美生涯先發最長局數，共用91球，被敲4安失掉1分，送出8次三振為單場最佳、沒有投出保送，另有1次暴投，收本季第2勝，賽後防禦率為5.09。佐佐木朗希此戰最快投到97.9英里（約157.5公里）。

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這也是佐佐木朗希首次在大聯盟先發時沒有投出保送，羅伯斯指出，「沒有那些糟糕的保送，也沒有出現不必要的深球數...也沒有出現突然失控、意外觸身球的情況。」羅伯斯補充說：「我認為他現在很清楚自己該做什麼，而你可以從他的每一球看出來。」

佐佐木朗希近期增加新球種，包含新的快速指叉球，以及一顆新練的滑球，全場製造多達18次揮空。道奇官網指出，佐佐木朗希不僅在投手丘上變得更有自信，他更願意向教練團敞開心胸，一起尋找進步的方法。

羅伯斯指出，「我認為這讓他放得更開了，而且我不覺得他害怕失敗。我想他對自己身為一名大聯盟投手的能力充滿信心，而現在我們也開始看到一些成果。」

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