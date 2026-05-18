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MLB》攻破海盜塞揚強投！費城人王牌7局8K無失分奪勝完成橫掃

2026/05/18 10:17

惠勒本場主投7局飆出8次三振且沒有失分，封鎖海盜打線。（美聯社）惠勒本場主投7局飆出8次三振且沒有失分，封鎖海盜打線。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天作客對上海盜的費城人，靠著王牌投手惠勒（Zack Wheeler）7局8K無失分的優質好投，以及打線攻破塞揚王牌史基斯（Paul Skenes）的帶領下，終場以6：0收下勝利，3連戰橫掃對手，並保持近期的4連勝。

前4局未得分的費城人，在5局上半總算突破史基斯的封鎖，克勞佛（Justin Crawford）在一、三壘有人時敲出游擊方向滾地球，雖然被葛瑞芬（Konnor Griffin）美技攔截傳一壘刺殺，不過也成功護送跑者回來得分，輪回到第1棒的透納（Trea Turner）更是擊出安打帶有1分打點。

6局上半史基斯續投，首名打者哈波（Bryce Harper）相中95.5英里（約153.7公里）的紅中伸卡球一棒炸裂中外野，也開啟費城人攻勢，在波姆（Alec Bohm）與馬許（Brandon Marsh）接連敲安後打退史基斯，換投後先是送給賈西亞（Adolis García）觸身球，隨後史多特（Bryson Stott）則在滿壘時擊出二壘安打，單局灌進3分。

7局上費城人打線遭到3上3下解決後，8上兩人出局再次輪到史多特，這次他鎖定變速球扛出右外野大牆形成平射陽春砲，幫助球隊再下一城。

除了打線給予支援外，投手也展現強大壓制力，費城人今天掛帥先發的王牌惠勒，用了98球投完7局，只被敲出4支安打沒有失分，送出8次三振且僅有1保送，連續4場比賽都繳出優質先發內容，讓他的防禦率正式降到2以下來到1.99的高水準表現，並收穫本季第3勝，而史基斯則是以5局失5分的表現吞下第3敗。

史基斯今天只完成5局投球並失掉5分。（美聯社）史基斯今天只完成5局投球並失掉5分。（美聯社）

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