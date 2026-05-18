MLB》突破「0勝96敗」逆境！洋基5人內野卻相撞 大都會上演驚奇逆轉勝

大都會逆轉勝，隊友對泰勒潑水慶祝。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕大都會今天前8局打完落後3分，第9局泰勒（Tyrone Taylor）擊出追平三分砲，延長賽10局下洋基擺出5人內野，卻出現相撞的情況，讓大都會靠再見野手選擇，最後以7比6逆轉贏球。大都會在這次的「地鐵大戰」以2勝1敗拿下系列賽。

前8局打完大都會以3比6落後，第9局大都會2出局攻占二、三壘，泰勒鎖定洋基終結者貝納（David Bednar）一顆曲球，轟出左外野追平三分砲，大都會逼出延長賽。10局上前洋基後援、大都會終結者威廉斯（Devin Williams）力保不失分。

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10局下大都會進攻，先用犧牲觸擊護送跑者上三壘，洋基左側投希爾（Tim Hill）丟出觸身球，讓大都會攻占一、三壘。洋基這時擺出5人內野佈陣，讓左外野手舒曼（Max Schuemann）到內野防守，大都會大物班吉（Carson Benge）敲中間方向滾地球，未料洋基游擊手沃爾普（Anthony Volpe）和舒曼撞在一起，讓大都會跑回再見分。

根據大都會官網報導，大都會自2024年國聯外卡系列賽中靠阿隆索（Pete Alonso）擊出追平轟之後，近一年多打完8局仍落後的比賽中，已經苦吞96連敗，包括季後賽在內，這項「悲慘」紀錄終於在今天中斷。

TYRONE HAS CITI FIELD GOING CRAZY! pic.twitter.com/HhE8M7uBiW — New York Mets （@Mets） May 17, 2026

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