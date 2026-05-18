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MLB》教士30歲外野雙響砲助威！新同學奪首勝、松井裕樹中繼2局0責失

2026/05/18 11:26

西茲今天上演猛打賞，還外帶單場雙響砲，成為本場教士的火力核心。（美聯社）西茲今天上演猛打賞，還外帶單場雙響砲，成為本場教士的火力核心。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本場在客場與水手交鋒的教士，靠著30歲左外野手西茲（Gavin Sheets）單場雙響砲帶領打線，幫助新同學、前紅襪明星右投吉歐里多（Lucas Giolito）拿下轉隊首勝，終場球隊以8：3擊敗對手，3連戰完成橫掃。

目前31歲的吉歐里多，在大聯盟以累積9年賽季，生涯拿下71勝66敗、防禦率4.30的成績單，去年在紅襪表現回春，除了繳出單季10勝的表現外，標準化防禦率（ERA+）也來到118，休賽季投身自由市場後，直到美國時間4月22日教士才以1年短約正式延攬，並在今天迎來轉隊首秀。

吉歐里多尚未登板，打線就給予分數進帳，1局上半擔任3棒的西茲一上來就相中水手強投柯比（George Kirby）98.6英里（約158.7公里）的速球，一棒扛出右外野大牆形成陽春全壘打，幫助球隊先馳得點。

一路來到5局上半，教士首名打者柏格茲（Xander Bogaerts）展現選球眼保送上壘並盜二壘成功，接著法蘭斯（Ty France）敲出安打送回柏格茲再下一城。而來到6局上，火燙打線更上一層樓，首先西茲再度砲轟柯比一發兩分彈，上演單場雙響砲，隨後馬查多（Manny Machado）與梅里爾（Jackson Merrill）敲長打帶回1分並打退柯比，不過水手換投後先是丟出保送與暴投，讓法蘭斯在得點圈有人時敲出2分打點的安打，讓球隊處於7分大幅領先。

然而進入6局下，吉歐里多連續投出3次保送狀態不穩，讓教士決定派出日籍投手松井裕樹上場拆彈，但他一上來先是投出保送，還接連被阿羅薩雷納（Randy Arozarena）與代打的瑞福斯奈德（Rob Refsnyder）擊成高飛犧牲打，壘上3名跑者通通回來得分，形成沒有安打卻得3分的罕見情況，不過最後松井仍成功拿下第3出局。

來到7上，有雙響砲表現的西茲再次建功，敲出二壘安打再打下1分，而後面的局數交給松井裕樹與羅德里奎茲（Bradgley Rodriguez）輪流吃完，最後順利收下比賽勝利。

教士打線全場敲出10支安打，其中西茲3打數通通敲安打回4分打點，跑回2分並選到2保送，打擊率與進攻指數（OPS）漲至.262與.896，而8棒的法蘭斯則也有3安「猛打賞」的表現。

投手部分，吉歐里多先發5局只被敲出1支安打送出3次三振，但第6局連3保送也都被送回來得分，不過仍拿下本季以及轉隊的首勝，而松井裕樹中繼2局0責失分，送出2K與2BB，防禦率仍是完美的0。

除此之外，教士陣中的南韓好手宋成文也有上場，在9局下半接替安杜哈爾（Miguel Andujar）守三壘，沒有打擊機會。

吉歐里多轉戰教士首秀即拿勝投。（美聯社）吉歐里多轉戰教士首秀即拿勝投。（美聯社）

松井裕樹中繼2局0責失分，防禦率仍是完美的0。（法新社）松井裕樹中繼2局0責失分，防禦率仍是完美的0。（法新社）

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