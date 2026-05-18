MLB》7局登板要連聽兩首歌感到新奇 佐佐木朗希盼加強速球威力

佐佐木朗希。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本右投佐佐木朗希今天交出7局失1分好投，賞8次三振創生涯單場新高，沒有投出保送，幫助道奇在客場以10比1擊敗天使。佐佐木朗希賽後表示，我的投球機制正在逐漸改善，我知道如果用某種特定方式投球，球基本上就會進到我預期的那個位置。」

佐佐木朗希今天主投7局為旅美生涯先發最長局數，被敲4安失掉1分，送出8次三振為單場最佳、沒有投出保送，另有1次暴投，收本季第2勝，賽後防禦率為5.09。

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其中，佐佐木朗希此戰的速球最快為97.9英里（約157.5公里），與過去常見的100英里火球仍有一段差距。

對此佐佐木朗希表示，「我希望自己的速球能更有威力一點，不過我覺得今天能壓制打者是一件好事，變化球比前一場更好。」

此外，根據日媒《產經體育》報導，佐佐木朗希要投第7局時，天使主場播放美國國歌「God Bless America」、以及「Take Me Out to the Ball Game（帶我去看棒球賽）」兩首歌，讓佐佐木朗希說，「我之前不知道原來還會播放像國歌那樣的歌曲，不過這是我第一次在投手丘上聽到英文版的『帶我去看棒球賽』。」

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