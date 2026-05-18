NBA季後賽》最多領先35分！騎士打爆活塞 「後詹皇時代」首闖東部決賽

米契爾。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕騎士今在東部季後賽次輪G7生死戰於客場火力全開，靠一哥米契爾（Donovan Mitchell）26分領軍，以125：94淘汰頭號種子活塞，繼2018年後再度闖進東部冠軍戰，將交手尼克。

活塞前一戰靠板凳群爆發將戰線拉回主場，不過今一路被騎士壓著打，騎士前兩節團隊命中率52.4%，三分球命中率高達42.1%，光是上半場就有4人得分超過雙位數，雙塔J.艾倫（Jarrett Allen）15分、莫布里（Evan Mobley）12分，米契爾11分、6助攻，麥瑞爾（Sam Merrill）替補轟進4顆三分球拿下15分。

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易籃後，米契爾持續在活塞的傷口上灑鹽，單節8投6中攻下15分，幫助騎士帶著99：73的優勢進入決勝節，末節一度領先多達35分，在勝負已定下，底特律的球迷也紛紛提前離場。

騎士上次挺進東部冠軍賽已經是詹姆斯（LeBron James）還在陣中的2018年，米契爾今上場31分鐘22投10中，26分、7籃板、8助攻，J.艾倫進帳23分、7籃板，麥瑞爾三分球8投5中拿下23分，莫布里21分、12籃板，哈登（James Harden）9分、6助攻。

活塞一哥坎寧安（Cade Cunningham）今出賽36分鐘，16投5中僅拿下13分，詹金斯（Daniss Jenkins）全隊最高17分，兩隊今在罰球數上有不小差距，騎士44罰28中，活塞29罰22中。

坎寧安。（美聯社）

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