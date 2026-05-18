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網球》跟辛納、艾卡拉茲交鋒心得 魯德拿正值巔峰的三巨頭做比喻

2026/05/18 11:10

魯德。（歐新社）魯德。（歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕挪威一哥魯德（Casper Ruud）在羅馬大師賽男單決賽以兩個4：6敗給球王辛納（Jannik Sinner），雖失利固然遺憾，但他獲得寶貴信心，印證自己的狀態重回巔峰。

世界排名曾高居第二的魯德，排名一度跌至20名之外，但他在羅馬奪下亞軍後，排名回升至17名，他說：「我接連擊敗各路好手，打出本季最佳水準，帶著這份良好狀態離開羅馬，我備感欣慰，也希望在接下來的法網延續好狀態。」

相較於去年在羅馬慘敗辛納，這回魯德有打出競爭力，他說：「去年我完全毫無招架之力，和辛納對戰，一旦回球落點偏淺，擊球精準度不夠，就會完全陷入被動，想和他抗衡就必須提升擊球精準度。」

被問及如何和辛納和艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）抗衡，魯德說：「我認為他們已高出一檔次，我沒和巔峰的三巨頭交手過，因為那時他們狀態已下滑，相較之下較容易擊敗，但我覺得當年對陣25、26歲正值顛峰的費德爾、喬科維奇、納達爾，那種壓迫感和對上辛納、艾卡拉茲並沒有太大不同。」

魯德苦笑表示：「很遺憾，辛納只會越來越強，狀態不會下滑，所以你只能逼自己不斷進步，因為他始終在突破自我。」

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