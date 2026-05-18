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網球》如何擊敗辛納？ 梅德維夫：要打30拍回合...

2026/05/18 11:22

梅德維夫。（資料照，路透）梅德維夫。（資料照，路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕義大利球王辛納（Jannik Sinner）表現銳不可當，如今在羅馬大師賽封王，榮膺「職業生涯大師賽金滿貫（Career Golden Masters）」史上第2人，而俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）也直言，如果要擊敗他，勢必得一回合打至少30拍。

梅德維夫在4強力戰3盤落敗，他說：「說實話，和他交手非常艱難，要贏下一分，你得打很多拍，我為了得分也得打很多拍，我不確定是不是還有其他因素，但那些回合確實很消耗體力，對我來說也很累，他同樣也很累。」

談起辛納在比賽中出現身體狀況，梅德維夫說：「每次我和喬科維奇（Novak Djokovic）比賽，情況也差不多，他也經常在和我交手時出現身體問題，還有其他選手嗎？我認為納達爾（Rafael Nadal）也是一樣，我自己也曾在身體方面吃盡苦頭，但都是同一個道理：我們打了太多拍，因為這就是我的比賽方式，我不覺得背後還有什麼別的隱情。」

梅德維夫表示，「當有人能在底線回合中與辛納抗衡時，你別無他法拿下勝利，那雙方都會很痛苦，我們在蒙地卡羅時也看到了，他當時也很掙扎，但他還是贏了，他的身體危機並不阻礙他贏球，你唯一的機會就是打這種30拍的回合，然後你們都會筋疲力盡。」

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