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NBA》SGA連霸MVP大手筆送名牌風衣給隊友 雷霆有1人不合身

2026/05/18 11:44

吉爾吉斯亞歷山大。（美聯社）吉爾吉斯亞歷山大。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）蟬聯年度最有價值球員，成為隊史第一人，他今在記者會上感謝球團與球迷，更大手筆自掏腰包，送了名牌風衣與名錶等奢華禮物給隊友。

27歲的吉爾吉斯亞歷山大本季場均攻下31.1分，排在聯盟第二，投籃命中率55.3%以及場均6.6次助攻都寫下生涯新高，帶領雷霆寫下64勝18敗的戰績，連兩年拿下例行賽龍頭，持續往2連霸邁進。

吉爾吉斯亞歷山大成為現役第5位完成MVP連霸的球員，也是過去40年來第7位28歲前就能拿下至少2座MVP的球員，而過去曾完成年度最有價值球員2連霸的球員，退休都成功進入名人堂。

此外，這也是吉爾吉斯亞歷山大連續第4個賽季進入MVP投票前5名，他在 2022–23年排名第5、2023–24年排在第2，接著連續兩年抱走MVP，這段期間，他也成為自喬丹（Michael Jordan）後，首位連續4季場均至少30分的球員。

吉爾吉斯亞歷山大今在記者會上將獎項歸功給教練團與隊友，「有些事情其實只是運氣，身為NBA球員，你無法控制這個聯盟裡其他人的想法，但我很幸運身邊有這麼多優秀的人，無論是管理層、教練團，還是每晚和我一起上場的隊友，我們都希望彼此成功，並願意為了贏球做任何事，我們有共同的目標，而這不是我一個人的功勞，這不只是關於我，這比我個人的榮譽更重要。」

今天記者會就在雷霆的訓練場地舉行，雷霆全隊也穿上SGA送的名牌風衣出席，吉爾吉斯亞歷山大表示，「我的隊友都很懂時尚，所以我決定送他們這件名牌風衣，他們穿起來都很合身，除了Chet。」接著看著216公分的中鋒霍倫格姆（Chet Holmgren）穿著明顯過短的風衣笑說，會幫他再訂製一件加長版的風衣外套。

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