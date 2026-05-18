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MLB》遊騎兵強投7局8K強力壓制！兩轟援護退太空人避免橫掃

2026/05/18 13:31

艾歐瓦迪今天主投7局送出8K無失分，壓制太空人打線。（法新社）艾歐瓦迪今天主投7局送出8K無失分，壓制太空人打線。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今天作客對上太空人的遊騎兵，靠著強投艾歐瓦迪（Nathan Eovaldi）的超優質好投，以及柏格（Jake Burger）、東岡凱爾（Kyle Higashioka）皆有開轟表現，幫助球隊以8：0完封對手避免遭橫掃。

艾歐瓦迪本場比賽用了94球完成7局，其中64球為好球，被敲出5支安打沒有失分，送出8次三振與2保送，連續3場比賽繳出優質先發，直球均速94.9英里（約152.7公里），極速來到95.7英里（約154公里），防禦率下降至3.62，徹底封住對手打線。8局換上柯里爾（Gavin Collyer）接替，中繼2局6上6下，幫助球隊關起勝利的大門。

陣中強投有優異的表現，打線也給予援護，5局上半柏格鎖定蘭伯特（Peter Lambert）的紅中94.1英里（約151.4公里）速球，敲出右半邊方向的兩分打點全壘打先馳得點。

來到7局上，遊騎兵攻佔滿壘讓太空人啟用牛棚換上柏頓（Cody Bolton），但本場有開轟表現的柏格再次建功，敲出左半邊的強勁安打帶有2分打點，隨後東岡凱爾和尼莫（Brandon Nimmo）也都有安打送回分數，單局灌進5分。

而9上，東岡凱爾咬中89.7英里（約144.4公里）的卡特球也加入開轟行列，讓太空人毫無追趕之力，幫助艾歐瓦迪拿下本季第4勝，蘭伯特吞第4敗。

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