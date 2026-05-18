NBA季後賽》生涯首度站上分部決賽舞台 騎士一哥米契爾坦言鬆口氣

騎士一哥米契爾（左）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽東部次輪第七戰，騎士一哥米契爾（Donovan Mitchell）全場拿到26分，幫助騎士以125比94大勝東部龍頭活塞，這是騎士隊自2018年後首度挺進東部決賽。騎士總教練亞特金森（Kenny Atkinson）表示，「這確實意義重大。這是我們邁出的下一步。」

這也是米契爾生涯首次踏上分部決賽舞台，米契爾賽後表示，即使去年輸給溜馬，球隊的目標仍是打進總冠軍賽，「現在我們只是更接近一步了...近10年來，我們總是遇到同樣的問題。所以無論對我個人還是整支球隊來說，我們終於能稍微鬆一口氣了。」

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亞特金森說，「在訓練營第一天，我就把球隊過去3年的季後賽戰績11勝15敗貼出來。」

亞特金森也讚賞米契爾，「米契爾願意分球，我認為那是很重要的一部分。我們知道開局至關重要，要讓活塞知道，我們今晚是來真的，我們會給他們很大的麻煩。」

騎士麥瑞爾（Sam Merrill）替補出發砍進5顆三分球，全場貢獻23分。對於騎士隊連2輪季後賽都打滿7場，並都贏得關鍵G7，麥瑞爾說，「這真的很艱苦。我們碰上兩支非常強硬、身體對抗激烈的球隊，而我們能在系列賽中持續進步，我認為這對我們來說是很重要的一步。」

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